Demos und Lichtermeer am Pforzheimer Gedenktag

Die Pforzheimer gedenken am Freitag der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Am 23. Februar 1945 legten alliierte Bomber die Innenstadt in Schutt und Asche. Mehr als 17.000 Menschen starben.

Der 23. Februar ist in Pforzheim ein Tag der Trauer und des Gedenkens. Vor 79 Jahren wurde die Stadt bei einem Luftangriff weitgehend zerstört. Immer wieder für Ärger sorgten in den vergangenen Jahren rechte Aufmärsche auf dem Wartberg. Neonazis halten an diesem Tag regelmäßig sogenannte Fackelmahnwachen ab. Weit mehr Menschen kommen aber ebenso regelmäßig zu den Gedenkveranstaltungen in der Stadt.

Gedenktag soll möglichst viele Pforzheimer erreichen

Mit einem vielseitigen Programm sollen in diesem Jahr am Gedenktag möglichst viele Bürger angesprochen werden. Es umfasst unter anderem Friedensandachten, historische Filmaufnahmen und einen Poetry-Slam. Das Stadttheater veranstaltet eine Lesung mit Texten und Gedichten über Krieg und Frieden. Im Kulturhaus Osterfeld stellen zwei Schauspieler Texte von Anne Frank und Adolf Hitler gegenüber. Der Stadtjugendring hat bereits seit Montag wieder sein Trümmercafé geöffnet, in dem Gerichte aus Kriegszeiten "serviert" werden.

Kirchenglocken werden zum Gedenken 20 Minuten lang läuten

Am Nachmittag findet auf dem Hauptfriedhof die traditionelle Kranzniederlegung statt. Zur Gedenkfeier um 19:30 Uhr auf dem Marktplatz mit Lichtermeer und interreligiösem Segen werden mehrere hundert Menschen erwartet. Ab 19:50 Uhr, dem Zeitpunkt des Bombenangriffs, werden alle Kirchenglocken der Stadt 20 Minuten lang läuten.

Bildtafeln in der Innenstadt zeigen das zerstörte Pforzheim. SWR

Protest gegen "Fackelmahnwache" von Neonazis

Der Tag fordere stets auch zum Eintreten für Demokratie und Zusammenhalt in der Gesellschaft auf, so Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) im Vorfeld des Gedenktags. So soll auch das Lichtermeer für die Vielfalt in der Stadtgesellschaft stehen, in der Menschen aus zahlreichen Nationen friedlich miteinander leben.

Es ist unsere Pflicht, an diesem Tag für Demokratie und Frieden einzutreten. Dabei wollen wir gemeinsam das klare Signal senden, dass sich die Geschichte nie mehr wiederholen darf.

Die Veranstaltung richtet sich daher auch gegen die gleichzeitig stattfindende "Fackelmahnwache" von etwa 50 Neonazis auf dem Wartberg. Seit Jahren missbrauchen die Rechten den Pforzheimer Gedenktag für ihre Zwecke. Versuche, den Aufzug der Rechten zu verbieten, scheiterten mehrfach vor den Gerichten.

Keine gemeinsame Demo mit der Antifa

Auch die "Initiative gegen Rechts" (IgR), die unter anderem von Gewerkschaften, Kirchen und Parteien getragen wird, demonstriert regelmäßig gegen den Auftritt der Neonazis. In diesem Jahr allerdings wurde die Demo auf den drauffolgenden Sonntag verlegt. Nach den Erfahrungen mit den großen Kundgebungen gegen Rechts der vergangenen Wochen wolle man die Kundgebung dieses Mal von den Ereignissen des 23. Februar entkoppeln, teilte der Sprecher der Initiative, Christian Schmidt, mit. Zu der Demo am Sonntag, die um 15 Uhr in der Bahnhofstraße startet, erwarte man bis zu 1.000 Teilnehmer.

Demo gegen den Aufmarsch von Neonazis am Pforzheimer Gedenktag im Jahr 2023 SWR

Viele Bürger seien bereit, gegen Rechtsextremismus friedlich zu protestieren. Das habe sich auch bei der Demo in Pforzheim am 20. Januar mit rund 3.000 Teilnehmern gezeigt, so Schmidt. Genau daran wolle man anknüpfen. Doch am Gedenktag ebenfalls auftretende Demonstranten schreckten große Teile der Bevölkerung ab. Gemeint ist das linke Bündnis "Nicht lange fackeln", das regelmäßig im Anschluss an die IgR-Kundgebung seine eigene Demo durchführt. Dabei war es in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.

Mit unserer Entscheidung, die Demonstration zu verlegen, möchten wir zur Beruhigung der Situation am Pforzheimer Gedenktag beitragen.

Das Bündnis "Nicht lange fackeln" hat mit Unverständnis auf die Verlegung reagiert. Gerade in Zeiten, in denen die Rechten in Deutschland immer mehr erstarkten, sei ein gebündeltes Auftreten dagegen nötig, teilte das Bündnis mit.

Dass die IgR ihre Demo nun verschoben hat, um nicht gemeinsam mit uns genannt zu werden, halten wir für ein fatales Zeichen. Fatal, weil gerade jetzt die Zusammenarbeit aller gefragt ist, die es ernst meinen mit dem Kampf gegen die Nazis.

Zwischen Linksautonomen und Polizei kam es am Pforzheimer Gedenktag in der Vergangenheit mehrfach zu Auseianandersetzungen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Radler-Demo aus Karlsruhe will sich anschließen

Die Demo der Linken, angemeldet sind bis zu 300 Teilnehmer, startet um 18 Uhr auf dem Marktplatz und wird sich durch die Nordstadt Richtung Wartberg bewegen. Ihr will sich auch eine von "Die Partei" in Karlsruhe organisierte Rad-Demo anschließen, zu der etwa 100 Radfahrer erwartet werden. Zum Veranstaltungsort der Rechten werden sie allerdings kaum durchdringen können. Dieser wird jedes Jahr von starken Polizeikräften hermetisch abgeriegelt.

Das Polizeipräsidium Pforzheim hält es für möglich, dass sich in diesem Jahr deutlich mehr Menschen an den verschiedenen Kundgebungen beteiligen. Zur Überwachung und Beweissicherung könnten auch Drohnen zum Einsatz kommen, teilte ein Sprecher mit. Insgesamt sollen mehrere hundert Beamte im Einsatz sein.