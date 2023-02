Der 23. Februar 1945 – der Tag, an dem die Stadt Pforzheim in Schutt und Asche versank. Auf mehreren Gedenkveranstaltungen wird an diesem Donnerstag an die Bombennacht erinnert.

Die Gedenkfeier am Donnerstagnachmittag auf dem Hauptriedhof bildet den traditionellen Auftakt dieses Tages. Mehrere Chöre bringen anschließend im Hof des Kulturhauses Osterfeld Friedenshymnen zu Gehör. Nach ökumenischen Friedensgebeten und einer musikalischen Andacht in der Schlosskirche folgt das zentrale Gedenken auf dem Marktplatz mit Kerzenmeer, Ansprachen und dem interreligiösen Segen. Zehn vor acht, der Zeitpunkt des Bombardements, läuten alle Kirchenglocken der Stadt. Die Veranstaltungen auf dem Hauptfriedhof und auf dem Marktplatz werden als Livestream übertragen. Bildtafeln erinnern an Bombennacht Präsent ist der Pforzheimer Schicksalstag schon seit Wochen in der Innenstadt. 20 Bildtafeln zeigen die Trümmerlandschaft an der jeweiligen Stelle nach der Bombardierung. In einer Filmreihe zeigt das Kommunale Kino Filmaufnahmen, und noch bis Freitag serviert ein Trümmercafè im Stadtteilzentrum Kaiser-Friedrich-Straße Gerichte aus Kriegszeiten. "Dieser Pforzheimer Schicksalstag ist für uns als Bürgerinnen und Bürger Mahnung und Auftrag zugleich, sich für die Demokratie und den Frieden einzusetzen." Erneut Demos gegen Neonazi-Aufmarsch Wie in jedem Jahr will der rechtsextreme "Freundeskreis für Deutschland" auf dem Wartberg am Stadtrand mit bis zu 80 Teilnehmern eine "Fackelmahnwache" abhalten. Die vor allem von Gewerkschaften und Kirchen getragene "Initiative gegen Rechts" hat um 17 Uhr zu einer Demo durch die Innenstadt aufgerufen. An mehreren Zwischenstopps bei Stolpersteinen soll es Informationen zu den dort genannten verfolgten und ermordeten Menschen geben. Demo gegen den Aufmarsch von Neonazis am Pforzheimer Gedenktag SWR Protest aus offiziellem Programm gestrichen In diesem Jahr zeigten sich die Veranstalter empört darüber, dass die Demo nicht wieder - wie schon in früheren Jahren - ins offizielle Programm aufgenommen wurde. Eine Mehrheit des Gemeinderats hatte dies abgelehnt. Begründung: Man halte das Aufeinandertreffen von Rechten und Linken für zu gefährlich. "Wir sehen es als fatales Zeichen, einer demokratischen Initiative gegen Rechts den Rückhalt zu entziehen." Der Hintergrund: In der Vergangenheit hatten sich dem Protestzug regelmäßig Linksautonome angeschlossen, die im Anschluss ihre eigene Demo veranstalteten. Auch dieses Mal wurden zu der Demo, die vom Hauptbahnhof Richtung Wartberg bis in die Nähe der "Mahnwache" führt, 200 Teilnehmer gemeldet. Einsatzkräfte der Polizei sind am Wartberg mit Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen, die dort versuchten, eine Absperrung zu durchbrechen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Polizei sieht sich gut gerüstet Die Polizei ist am Pforzheimer Gedenktag regelmäßig mit mehreren Hundertschaften vor Ort, um ein Zusammentreffen beider Seiten zu verhindern. Man gehe von friedlichen Kundgebungen und Aufzügen aus, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Rund um das Einsatzgeschehen könnten auch Drohnen zum Einsatz kommen, heißt es. "Wir sind auch in diesem Jahr gut auf diesen Einsatz vorbereitet. Unser Ziel ist es, einen ordnungsgemäßen (…) Verlauf der Versammlungen zu gewährleisten." Für ein Verbot der "Mahnwache", wie von mehreren Seiten immer wieder gefordert, sieht die Stadt nach wie vor keine gesetzliche Handhabe.