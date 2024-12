per Mail teilen

Die Linke in Baden-Württemberg hat in Stuttgart ihre Liste für die Bundestagswahl gewählt. Für Baden-Württemberg steht die Landesprecherin Sarah Mirow auf Platz eins der Landesliste.

Mit 83 Prozent ist die Heidelberger Stadträtin Sahra Mirow am Samstag in Stuttgart auf dem Parteitag auf den ersten Listenplatz gewählt worden. Sie wolle eine Stimme für das Recht auf Wohnen sein und einen Mietendeckel fordern, so Mirow. Mieten dürfe kein Luxus sein. Auf Platz zwei der Landesliste der Partei Die Linke steht der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano. Er wurde mit 75 Prozent gewählt. Er warnte vor einem Rechtsruck als größte aktuelle Gefahr für Deutschland und die Welt.

Keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete

Die Bundestagsabgeordnete für Mannheim Gökay Akbulut ist mit 89 Prozent auf Platz drei der Liste für die Bundestagswahl gewählt worden. Die Frauenpolitische Sprecherin verurteilte in ihrer Bewerbungsrede Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Deutschland müsse friedenstüchtig werden und nicht kriegstüchtig, so Akbulut.

Langjähriger Parteichef Riexinger tritt nicht mehr an

Das sagte auch der langjährige Landes- und Parteichef Bernd Riexinger. Dieser war nicht mehr angetreten. Es sei Zeit an die nächste Generation abzugeben, so Riexinger, der im kommenden Jahr 70 Jahre wird. Die Partei Die Linke geht mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf für die Bundestagwahl im Februar.