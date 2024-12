Die baden-württembergische SPD zieht mit Saskia Esken an der Spitze in den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025. In ihrer Bewerbungsrede rief sie ihre Partei dazu auf, nicht den Mut zu verlieren.

Die baden-württembergische SPD zieht mit ihrer Bundesvorsitzenden Saskia Esken an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Delegierten wählten Esken am Sonntag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) mit 88,6 Prozent der Stimmen auf Platz 1 der Landesliste für die kommende Bundestagswahl, die voraussichtlich am 23. Februar stattfindet. Auf die Parteichefin entfielen 280 der insgesamt 316 gültigen Stimmen, 27 Delegierte stimmten mit Nein, es gab neun Enthaltungen und keine Gegenkandidaten.

SPD-Bundeschefin Esken gibt sich siegesgewiss

In ihrer Bewerbungsrede rief sie ihre Partei dazu auf, im Wahlkampf nicht den Mut zu verlieren. "Ich bin sehr überzeugt: Wir können diese Wahl am 23. Februar gewinnen, wenn wir kämpfen." Ziel sei es, stärkste Fraktion zu werden.

Die 63-Jährige ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete und vertritt den Wahlkreis Calw. 2021 zog sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Baden-Württemberg über die Landesliste in das Parlament ein - das Direktmandat in ihrem Wahlkreis holte der CDU-Politiker Klaus Mack. Die Sozialdemokraten führt Esken in einer Doppelspitze seit 2019, erst mit Norbert Walter-Borjans, seit 2021 mit Lars Klingbeil.

SPD BW stellt Landesliste für Bundestagswahl 2025 auf

Auf dem Landesparteitag in Schwäbsich Gmünd stellt die SPD Baden-Württemberg ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf. Wer für die weiteren Listenplätze aufgestellt wird, war noch unklar. Bei der letzten Bundestagswahl haben es 16 Kandidierende der SPD aus Baden-Württemberg in den Bundestag geschafft.

Eine längere politische Rede wird am Sonntag auch vom Landesvorsitzenden Andreas Stoch erwartet. Darin wolle er sich für eine geringere Einkommenssteuer für niedrige und mittlere Einkommen aussprechen. Auch gegen die Wirtschaftspolitik von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz werde Stoch argumentieren.