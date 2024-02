Weil er eine Frau in Wiesloch erstochen haben soll, steht ein entflohener Psychiatrie-Patient jetzt wegen Mordes vor Gericht. Der Fall hatte eine Sicherheitsdebatte ausgelöst.

Ein 34-Jähriger steht ab Dienstag in Heidelberg wegen Mordes vor Gericht. Er soll im September 2023 eine Frau in der Innenstadt von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) erstochen haben. Der Beschuldigte war zuvor aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) geflohen.

Frau in Wiesloch war zufälliges Opfer

Als der Beschuldigte Anfang September vom Klinikgelände entkommen konnte, lief er in ein Geschäft in der Wieslocher Innenstadt. Dort soll er sich dann ein Schälmesser genommen und mehrfach auf eine fremde 30-jährige Frau eingestochen haben. Sie starb noch am selben Tag an ihren Verletzungen.

Angeklagter Patient soll an Schizophrenie leiden

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Sie hat beantragt, dass der 34-Jährige wegen Mordes wieder in die Psychiatrie kommt. Vor der Tat war er seit knapp drei Jahren im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch untergebracht. Er war bereits bei anderen Taten als schuldunfähig eingestuft worden. Dazu gehörten sexuelle Belästigung und gewaltsame Übergriffe.

Es könnte sein, dass die Öffentlichkeit vom Verfahren am Landgericht Heidelberg teilweise oder sogar komplett ausgeschlossen wird. Eine Entscheidung wird in der zweiten Märzhälfte erwartet.

Sicherheit im Wieslocher PZN

Der Vorfall hat eine breite Debatte um Sicherheitsvorkehrungen in der forensischen Psychiatrie ausgelöst. Stadt und Psychiatrisches Zentrum haben nach eigenen Angaben an den Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet.

Wenn ein Patient sich unerlaubt aus dem Maßregelvollzug entfernt sollen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung angefordert werden, so das PZN und die Stadt Wiesloch. Bereits vor der Tat hatten alle Beschäftigten der Klinik Notruftelefone, mit denen sie gleichzeitig viele Kolleginnen und Kollegen alarmieren können. Außerhalb der Stationsgebäude hätten die Beschäftigten ein zusätzliches Handy. Wie viel Personal konkret im Einsatz ist, dazu sind keine Zahlen bekannt. Das PZN spricht von einer Besetzung auf "einem qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Niveau".

Zum Schutz der Bevölkerung gebe es einen SMS-Bürgerinformationsservice. Dieser werde aber erst nach Absprache mit der Polizei ausgelöst, damit Polizeimaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Diese SMS bekommen allerdings auch nur Menschen, die den Service abonniert haben.

Maßregelvollzug in Psychiatrien

Für die Unterbringung psychisch kranker Straftäter gibt es ein gestuftes Sicherungssystem, so das Sozialministerium gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das PZN in Wiesloch sei spezialisiert auf Menschen mit sehr hohem Sicherungsbedarf. Die Sicherheit in Psychiatrien könnte an Mittwoch erneut Thema im Sozialausschuss des Landtages sein. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) will sich zur Situation im Maßregelvollzug äußern.