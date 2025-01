Zum ersten Mal in der Geschichte der Vesperkirche Karlsruhe gibt es neben medizinischem Service oder einem Friseur für Menschen auch eine Hundefriseurin. Das Angebot kommt gut an.

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. So geht es auch vielen Menschen, die zur Karlsruher Vesperkirche kommen. Neben kostenlosem Essen, Kleidung und vielen verschiedenen anderen Angeboten, hat deswegen in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Hundefriseurin ihre Dienste angeboten.

Hunde sind für Menschen in Vesperkirche Ein und Alles

"Der Hund ist mein Ein und Alles", sagt Silvia über ihren Yorkshire Terrier Ginny. "Ich würde selber auf Essen verzichten, damit ich dem Hund was geben kann." Inzwischen werde es bei ihr aber auch knapp. Nach langer Krankheit sei sie vergangenen August arbeitslos geworden, erzählt sie.

Seitdem bekomme Silvia von keiner Stelle mehr Geld. Sie hatte noch ein bisschen was gespart, aber das sei langsam aufgebraucht. Da Silvia aber so gut wie mittellos sei, findet sie die Angebote von der Vesperkirche gut.

Hier kann man einfach herkommen. Kann essen, trinken und eben Hundeverpflegung und Futter bekommt man auch hier.

Hund Ginny ist für Silvia ihr Ein und Alles. SWR

Hunde reagieren unterschiedlich auf Behandlung

Für ihren Hund Ginny gibt es bei der Hundefriseurin Laura Petri auch einen Haarschnitt. "Die Pfötchen, das Bäuchlein ein bisschen, der Popo und die Äuglein", erklärt Silvia, wo Laura Petri an Ginny Haare schneiden soll. "Vielleicht auch die Ohren ein bisschen." Und Laura Petri macht sich ans Werk. Es wird rasiert und geschnitten. Ginny bleibt bei dem ganzen Prozess ruhig und brav sitzen.

Schwieriger wird es bei Hund Noel. Ihm müssen die Krallen geschnitten werden. Aber das mag der Hund nicht so gerne. Erst winselt Noel und kurz danach springt er seiner Besitzerin Cathy in die Arme. Sie und die Hundefriseurin reden beruhigend auf ihn ein: "Super, machst du das." Am Ende bleibt Noel tapfer und lässt die Behandlung über sich ergehen. Die letzte Kontrolle der Pfoten wird ihm dann aber doch zu viel und er muss wieder heruntergelassen werden.

Neues Angebot in Vesperkirche Karlsruhe kommt gut an

Noel ist für Cathi ein Familienmitglied. Er ist gleichzeitig mit ihrer Tochter aufgewachsen. Sie erinnert sich gerne daran, wie die beiden durch die Gegend gerannt sind und sich umgeschmissen haben. Für Cathi ist der Besuch bei der Hundefriseurin eine Erleichterung. Sie findet das Angebot cool. Es sei mal was anderes. Sonst kommt Cathi mit Noel für eine Impfung und die Entwurmungskur zum Tierarzt in der Vesperkirche.

Auch Hund Lucky ist am Anfang nervös. Sein Hinterbein möchte gar nicht mehr aufhören zu zittern. Für Laura Petri ist das aber nichts Ungewohntes. Meistens seien die Hunde am Anfang aufgeregt. "Aber mit der Zeit kriegt man es eigentlich hin", erzählt sie. Und so ist es auch bei Lucky. Das Bürsten entspannt ihn sichtlich und er fängt an, die Behandlung zu genießen.

Obwohl Lucky erst nervös war, entspannt er sich sichtlich nach einiger Zeit bei der Behandlung. SWR

Prospekt der Vesperkirche Karlsruhe brachte Hundefriseurin auf Idee

Auf die Idee mitzumachen, kam Laura Petri über ein Prospekt der Vesperkirche. Dort habe sie gesehen, dass auch ein Tierarzt und ein Friseur für Menschen mit dabei sind. Daraufhin habe sie selbst ihre Dienste bei der Vesperkirche angeboten. Für die Hunde gibt es vor Ort auch viele andere Sachen wie Tierfutter, Leinen, Hundegeschirre, Spielzeuge und Hundebetten.

"Viele sind heute eher wegen kleinerer Sachen gekommen", sagt sie. "Ich denke, viele wussten noch nicht ganz genau, dass es hier auch Spenden gibt." Sie hoffe, dass in zwei Wochen noch ein bisschen mehr Leute kommen werden. Denn am 1. Februar ist die Hundefriseurin wieder in der Vesperkirche.