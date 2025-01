Ein Mittagessen für wenig Geld, nette Gespräche, ein herzliches Willkommen - am Sonntag startet zum achten Mal die Vesperkirche in Singen.

Ein warmes Essen und menschliche Begegnung - dafür stehen die Vesperkirchen im Land . Sie laden in der kalten Jahreszeit Menschen ein, die bedürftig sind. So auch in Singen: In der Lutherkirche wurden die Kirchenbänke abgeschraubt, jetzt stehen dort Tische und Stühle. Am Sonntag wird die ökumenische Vesperkirche mit einem Gottesdienst eröffnet. Täglich werden rund 300 Menschen zum Mittagessen erwartet.

Essensausgabe bei der Vesperkirche in Singen. Vesperkirche Singen

Gemeinschaft und Solidarität

"Gemeinsam an einem Tisch", das ist das Motto. Die Initiative steht für Gemeinschaft und Solidarität. Die ganze Stadt rücke zusammen, sagt Pfarrerin Andrea Fink-Fauser. Stadtverwaltung, Schulen und Firmen würden mithelfen - Tische decken, Kuchen backen, Essen ausgeben und spülen. Bis zu 700 Ehrenamtliche seien in den kommenden zwei Wochen bei der Singener Vesperkirche im Einsatz.

Auch ein Kuchenbuffet gehört zur Vesperkirche in Singen. Vesperkirche Singen

Für die Besucher gibt es jeden Mittag zwei Menüs zur Auswahl, außerdem Kaffee und Kuchen. Jeder zahlt, was er kann. Und ein Friseurteam kommt auch vorbei, gegen Anmeldung gibt es einen kostenlosen Haarschnitt.

Termine der Vesperkirchen in der Region

In den kommenden Wochen starteb weitere Vesperkirchen in der Region: Am 27. Januar in Eriskirch (Bodenseekreis), 3. Februar Weingarten (Kreis Ravensburg), 9. März Friedrichshafen und Sigmaringen, 15. März Meßkirch (Kreis Sigmaringen).