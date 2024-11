Am Bahnhof Bad Friedrichshall ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Ein Zug musste deshalb eine Notbremsung einlegen, die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Schon am Montag soll am Bahnhof in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ein größerer Streit zwischen einem 40-Jährigen und seiner ebenfalls 40-jährigen Lebensgefährtin eskaliert sein. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Mann soll auch versucht haben, die Frau auf die Gleise zu ziehen. Ein Güterzug war gezwungen, eine Notbremsung einzuleiten.

Geschlagen und an Haaren gezogen

Laut der Bundespolizei sollen die beiden erst in Streit geraten sein, dann kam es zur Gewalt. Der 40-Jährige soll seine Lebensgefährtin geschlagen und an den Haaren über den Bahnsteig gezogen haben - zwei Mal wohl auch in Richtung der Gleise.

Lebensgefährliche Situation

Dafür habe er sich selbst ins Gleisbett begeben, heißt es weiter, eine lebensgefährliche Situation. Denn in dem Moment kam ein Güterzug an und musste eine Notbremsung einleiten. Der Mann kam noch selbst, bevor der Zug stehen geblieben war, aus dem Gleisbett raus und ist geflüchtet. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt, lehnte eine Behandlung aber ab.

Hier gibt es Hilfe bei Gewalt: