Nach dem Eishockeyspiel der Heilbronner Falken bei den Bietigheimer Steelers kam es zu einem Fan-Streit, einem Bietigheim-Fan wurde offenbar der Schal geraubt.

Am Freitagabend kam es zu einem Streit zwischen den rivalisierenden Eishockeyfans der Heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers. Die Heilbronner waren zu Gast in der Eissporthalle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Allerdings konnten die Gastgeber einen 2:1-Sieg verbuchen. Nach dem Spiel machten sich einige der Heilbronner Fans in einem Bus auf den Heimweg. Dabei wurden sie laut Polizei mit einem hochgehaltenen Fanschal von den Steeler-Anhängern verabschiedet. Daraufhin hielt der Bus an und die Falken-Fans stiegen aus.

Streit eskaliert: Polizei ermittelt wegen Raub

Es kam zu einem verbalen Streit zwischen den Fans, so die Polizei weiter. Dann entriss ein Heilbronner gewaltsam den zuvor hochgehaltenen Bietigheimer Fanschal. Deshalb ermittelt die Ludwigsburger Polizei nun wegen des Verdachts des Raubes. Die Beamten suchen Zeugen des Vorfalls, auch der Besitzer des Fanschals wird noch gesucht. Wie viele Fans an der Auseinandersetzung beteiligt waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Verletzte sind bisher ebenfalls noch nicht bekannt.

Hochrisikospiel zwischen Heilbronner Falken und Bietigheim Steelers

Das Spiel der Bietigheim Steelers gegen die Heilbronner Falken wird wegen der Fanrivalität von der Polizei automatisch als Hochrisikospiel eingestuft. Rund um das Spiel gab es weitere kleine Auseinandersetzungen, beispielsweise ein Diebstahl oder Beleidigungen, auch gegen Polizeibeamte. Das nächste Derby findet schon am Sonntag in Heilbronn gegen Stuttgart statt.