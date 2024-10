Er soll einen Mann bei einem Streit mit einem Messer schwer am Hals verletzt haben: Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen wegen mutmaßlichen versuchten Totschlags.

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizei einen 34-Jährigen festgenommen. Er soll versucht haben, einen Mann mit einem Messer zu töten. Die genauen Abläufe der Tat werden noch ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen gerieten drei Männer am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Streit. Dabei soll der Tatverdächtige einen 28-Jährigen mit einem Messer attackiert und am Hals schwer verletzt haben, berichtet die Polizei.

Tatort abgesperrt und stundenlang untersucht

Die Polizei und Rettungskräfte waren bereits kurz nach dem Streit vor Ort. Der Tatverdächtige und ein 26 Jahre alter Mann wurden noch am Tatort festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen waren sie bei dem Verletzten zu Besuch. Der ältere der beiden wurde am folgenden Tag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Haft. Der schwer verletzte Mann ist mittlerweile in einem stabilen Zustand, so die Polizei. Die genauen Umstände des Streits und des mutmaßlichen versuchten Totschlags werden noch untersucht.