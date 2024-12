per Mail teilen

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:39 Uhr Verschütteter Tunnelbohrer "Wilhelmine" am Tunnel Rastatt geborgen Mehr als sieben Jahre lang steckte sie unter der Erde fest - nun ist die rund 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine "Wilhelmine" geborgen worden. 2017 wurde der Tunnelbohrer nach einer Havarie beim Bau der Oströhre des Tunnels Rastatt an der Rheintalbahn verschüttet und musste aus statischen Gründen einbetoniert und im Boden gelassen werden. Die Hauptverbindung für den Güterverkehr zwischen den Nordseehäfen und Italien, die auch viele Fernreisende nutzen, stand damals rund sieben Wochen still. Um die Bohrmaschine zu bergen, musste eine rund 200 Meter lange und 16 Meter tiefe Grube ausgehoben werden. Dann wurde die Maschine nach und nach zerlegt und abtransportiert. Die Bauarbeiten an der Strecke laufen derweil weiter: Die Inbetriebnahme des Bahntunnels Rastatt ist laut Deutscher Bahn Ende 2026 geplant. Rastatt "Wilhelmine" wurde zerlegt Tunnel Rastatt: Verschüttete Tunnelbohrmaschine ist abgebaut Auf der Baustelle des Rastatter Bahntunnels ist die vor gut sieben Jahren verschüttete Tunnelbohrmaschine geborgen worden. Laut Bahn wurde sie inzwischen vollständig demontiert. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 19.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:25 Uhr Das Wetter für BW Der Tag heute startet teils regnerisch mit noch milden 9 bis 14 Grad. Am Nachmittag wird es jedoch kälter und recht windig. Im höheren Bergland kann es Schnee geben. Morgen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg Schneeschauer, in tiefen Lagen Schneeregen- oder Regenschauer. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen -1 bis +7 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,4 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Wie geht es weiter mit den Notfallpraxen im Land? Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg lädt heute die betroffenen Bürgermeister, Landräte und Abgeordnete nach Stuttgart ein, um über vorgesehene Schließtermine zu informieren. Auch die künftige Struktur der Notfallpraxen soll vorgestellt werden. Im November 2023 soll ein 135-Kilo schwerer Mann seine Frau mit seinem Körpergewicht erdrückt und erstickt haben. Sein Motiv: Er habe die ständigen Streitereien offenbar nicht mehr ausgehalten. Heute soll er am Landgericht Stuttgart dafür verurteilt werden. Um 21 Uhr spielt der 1. FC Heidenheim zuhause gegen St. Gallen in der Europa Conference League das letzte Spiel der Ligaphase. Die war für die Männer von der Ostalb mit drei Siegen in den ersten drei Spielen so erfolgreich, dass ihnen die KO-Play-offs schon sicher sind. Mit einem Sieg gegen die Schweizer könnte sogar der direkte Einzug ins Achtelfinale noch klappen. Das Spiel könnt ihr hier im SWR-Livestream hören.