BW-Newsticker am Morgen: Verbände wollen Grundschulempfehlung aussetzen, Landtag verabschiedet Haushalt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jana Prochazka.

7:16 Uhr Internetanbieter: Deutsche verbrauchen immer mehr Datenvolumen Nutzt ihr für den Newsticker am Morgen gerade WLAN oder euer Datenvolumen? Bei letzterem seid ihr wahrscheinlich nicht alleine - Handynutzer in Deutschland verbrauchen nämlich immer mehr Daten. Die drei großen Anbieter Telekom, O2 und Vodafone geben Zuwächse beim Datenvolumen im zweistelligen Prozentbereich an. Die Telekom geht mit insgesamt 3,8 Milliarden Gigabyte für das laufende Jahr von 30 Prozent mehr Datenvolumen als im Vorjahr aus. Bei O2 Telefonica ist die Datenmenge um rund ein Viertel gewachsen, auf 5,8 Milliarden. Und auch Vodafone rechnet mit einem Plus von 27 Prozent. Die Menschen würden Videos, Serien und Filme in Rekordzahlen schauen, so die Deutschlandchefin von Vodafone, Tanja Richter. Dazu kämen mehr Telefonate über Anwendungen wie WhatsApp oder Teams.

7:04 Uhr Urteil im Entführungsprozess in Offenburg erwartet In einem weiteren Prozess soll heute auch ein Urteil fallen. Ein 23-Jähriger soll eine Studentin aus Berlin entführt, in einer Wohnung tagelang festgehalten und mehrfach vergewaltigt haben. Schon Ende Juli startete der Prozess im Landgericht Offenburg. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Laut Anklagebehörde droht ihm eine Haftstrafe zwischen fünf und 15 Jahren. Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück.

6:58 Uhr Mann soll Ehefrau erstochen haben - Urteil in Tübingen geplant Bei einem Unfall auf der A81 im Kreis Rottweil machten Ermittler im Juni eine grausame Entdeckung: Auf der Rückbank lag die Leiche einer Frau. Ihren Ehemann erwartet vermutlich heute ein Urteil am Landgericht Tübingen. Der 37-Jährige soll die Frau erstochen haben. Dann habe er die Leiche in sein Auto geladen und sei auf die Autobahn 81 gefahren. Dort verursachte er einen Unfall. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Er habe sich rächen und seine 30 Jahre alte Ehefrau dafür bestrafen wollen, dass sie sich einem anderen Mann zugewandt habe. Zu Beginn des Prozesses schwieg der Angeklagte.

6:44 Uhr Tablets an Schulen in Heilbronn: Erste positive Erfahrungen Von der Grundschule zum Gymnasium: Seit den Herbstferien hat jede Lehrkraft, jeder Schüler und jede Schülerin am Heilbronner Robert-Mayer-Gymnasium ein eigenes Tablet. Gestern hat sie Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) besucht, um sich mit ihnen über die ersten Erfahrungen von Tablets im Unterricht auszutauschen. Auch die Heinrich-von-Kleist-Realschule in Heilbronn ist seit Herbst dabei, im Januar kommen weitere Schulen dazu. Die Erfahrungen seien bisher durchweg positiv. Der Unterricht mache mehr Spaß, die Tablets könnten in allen Fächern eingesetzt werden, so die Rückmeldung.

6:34 Uhr Landtag debattiert über Änderungen im Schulgesetz Passend zur Grundschulempfehlung eben und den Kompass 4-Tests will der Landtag heute erstmals über Anpassungen des Schulgesetzes debattieren. Sie beinhalten auch die verbindlichere Grundschulempfehlung, die nach entsprechenden Leistungsnachweisen ausgesprochen werden soll. Verbindlich ist die Empfehlung allerdings nur für das Gymnasium. Auch bei den anderen Schularten sind Änderungen geplant. Zudem soll massiv in Sprachförderung zum Beispiel in Kitas investiert werden. Die Änderungen sollen schon 2025 in Kraft treten.

6:25 Uhr Das Wetter bleibt ungewöhnlich mild Winterlich kalt wird es auch heute nicht. Das spiegelt sich auch in den Temperaturen. In den kommenden Tagen rangieren diese tagsüber zwischen acht und zehn Grad. Das ist ungewöhnlich mild für Mitte Dezember. Auch weiße Weihnachten werden in niedrigen Lagen immer unwahrscheinlicher. Das Jahr 2024 könnte laut Wetterexperte Karsten Schwanke auch in Baden-Württemberg das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden. Video herunterladen (31,7 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Im Landtag von Baden-Württemberg steht heute in der letzten Plenarsitzung des Jahres die Verabschiedung des Haushalts an. Der Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre hat ein Volumen von 136 Milliarden Euro - so viel wie noch nie in der Geschichte des Landes. Bevor der Etat heute verabschiedet werden soll, gab es bereits mehrtägige Debatten. Nach dem Schuss auf einen Zwölfjährigen stehen in Dietingen (Kreis Rottweil) weitere Ermittlungen an. Zuvor hatte es einen Haftbefehl gegen einen tatverdächtigen 14-Jährigen gegeben. Die Ermittler sprechen inzwischen von einer versuchten Tötung. Der verdächtige Jugendliche ist aktuell in Untersuchungshaft. In Ulm wird einem angeklagten 24-Jährigen versuchter Totschlag vorgeworfen. Ende Februar soll er in Ulm-Wiblingen mit einem Baseballschläger oder einem vergleichbaren Holzstock auf den Kopf eines 34-jährigen Lehrers geschlagen haben. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen ehemaligen Schüler des Opfers. Heute wird ein Urteil erwartet. Zwei Tage vor der geplanten Urteilsverkündung wurde der Tatverdächtige allerdings aus der Untersuchungshaft entlassen.

6:05 Uhr 136 Milliarden Euro - der größte BW-Landeshaushalt jemals Baden-Württemberg will heute seinen Landeshaushalt verabschieden. Der Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahren hat ein Volumen von 136 Milliarden Euro - so viel wie noch nie in der Geschichte des Landes. Über die 5.000 Seiten gibt es im Landtag schon seit Monaten etliche Debatten. Diese Haushaltsdebatten sind mühsam und zäh. Jeder Einzelposten wird abgestimmt, bevor es zur Gesamtabstimmung über den Doppeletat der grün-schwarzen Landesregierung kommt. Dieser sieht zusätzliche Investitionen in Bildung, Forschung und Sicherheit vor. Rekord-Ausgaben von 14,5 Milliarden Euro jährlich fließen demnach in Schulen und Kitas. Die Investitionen in den Bildungsbereich kämen allerdings zu spät, kritisiert die Opposition und wirft der grün-schwarzen Koalition Mutlosigkeit und falsche Prioritätensetzung vor. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch fordert mehr Investitionen in den Erhalt des Wirtschaftsstandorts und die Sicherung von Arbeitsplätzen.