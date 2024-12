Freiburg: Polizei hat mit Räumung des Dietenbachwalds begonnen

Am Morgen hat die Polizei mit der Räumung eines Waldstücks auf dem Areal des künftigen Freiburger Stadtteils Dietenbach begonnen. Das Wäldchen ist von Gegnern der Rodung besetzt.

Am Samstagmorgen hat die Polzei mit der Räumung eines von Aktivisten besetzten Waldstücks in Freiburg begonnen. Die Bäume sollen im Zuge der Bauarbeiten für den neuen Stadtteil Dietenbach gefällt werden. Die Räumung verlief am Vormittag zunächst friedlich. Die Polizei ist mit etwa 20 Beamtinnen und Beamten vor Ort und fordert die Besetzer immer wieder per Megafon auf, den Wald und die Bäume zu verlassen.

Polizei richtet sich auf langwierige Räumungsaktion ein

Einige Aktivisten sind dem Aufruf gefolgt, andere harren weiter in den selbstgebauten Baumhäusern aus. Etwa zwei Dutzend Demonstranten mit Protestschildern beobachten die Aktion. Laut einem Sprecher richtet sich die Polizei darauf ein, dass die Räumung mehrere Tage dauern könnte.

Polizisten und Beobachter vor dem abgesperrten Waldstück in Freiburg, das geräumt werden soll. SWR Jan Ludwig

Bereits vor gut einer Woche kündigte die Stadt Freiburg ein Betretungsverbot für einen Teil des Dietenbachwalds an. In dem Schreiben hieß es, dass alle Menschen den gesperrten Bereich bis zum 6. Dezember um 24 Uhr verlassen sollen. Mit der Aufforderung auch alle "errichteten Bauten und sonstige Gegenstände" abzubauen, richtete sich die Stadt unmissverständlich an die Besetzerinnen und Besetzer des Waldes. Diese haben mehrere Baumhäuser im besetzten Waldstück errichtet.

Waldstück seit 2021 besetzt

Seit 2021 besetzen Aktivistinnen und Aktivisten das nun gesperrte Waldstück. Es soll für den neuen Stadtteil Dietenbach gerodet werden. Nach Angaben der Stadt geht es um eine Fläche von 1,4 Hektar. Nach der Rodung soll eine Gasleitung durch das ehemalige Waldstück verlegt werden. Außerdem soll dort eine Straßenbahntrasse durch den Dietenbachwald führen.

Freiburger Gemeinderat stimmte Bebauungsplan zu

Zwei Tage bevor die Stadt Freiburg das Betretungsverbot ankündigte, hatte der Freiburger Gemeinderat dem ersten Bebauungsplan für den Stadtteil Dietenbach zugestimmt. Demnach sollen vorerst 1.600 Wohnungen für 3.500 Menschen entstehen.