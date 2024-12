In Heilbronn sollen alle Schulen Tablets zur Verfügung gestellt bekommen. OB Harry Mergel machte sich ein Bild vom Pilotprojekt. Die ersten Erfahrungen an den Schulen sind positiv.

Am Dienstag traf Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) am Heilbronner Robert-Mayer-Gymnasium Schülerinnen und Schüler, um deren erste Erfahrungen mit Tablets im Unterricht zu hören. Seit den Herbstferien hat dort jede Lehrkraft, jeder Schüler und jede Schülerin ein eigenes Tablet. Die Erfahrungen sind bisher durchweg positiv. Der Unterricht macht mehr Spaß, die Tablets können in allen Fächern eingesetzt werden, so die Rückmeldung.

Stadt will alle Schulen mit Tablets ausstatten

Auch die Heinrich-von-Kleist-Realschule in Heilbronn ist seit Herbst dabei, im Januar kommen weitere Schulen dazu. Bis 2030 sollen alle 35 Schulen in städtischer Trägerschaft mit 20.000 Tabletts ausgestattet sein. Die digitale Bildungsoffensive wurde von der Stadt Heilbronn gemeinsam mit finanzieller Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung initiiert.