Schuss auf Zwölfjährigen in Dietingen: 14-Jähriger in Untersuchungshaft

Neue Details zum angeschossenen Zwölfjährigen in Dietingen im Kreis Rottweil: Ermittler sprechen inzwischen von einer versuchten Tötung. Ein 14-Jähriger ist in Untersuchungshaft.

Im Fall des angeschossenen Zwölfjährigen aus Dietingen ist am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 14-Jährigen erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung. Der Jugendliche ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Er soll mutmaßlich am Sonntag auf seinen Freund geschossen haben. Die Polizei spricht von einer Gewalttat.

Ermittlungen auch gegen die gesetzlichen Vertreter des Tatverdächtigen

Die genauen Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus in Dietingen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Polizei Konstanz ermitteln mittlerweile auch gegen die gesetzlichen Vertreter des 14-Jährigen. Wegen "waffenrechtlicher Verstöße und des Tatvorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung", heißt es.

Junge wurde schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

Der Zwölfjährige war am Sonntag durch einen Schuss schwer am Kopf verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Jungen gibt es weiterhin keine Informationen.