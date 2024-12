Zwölfjähriger Junge in Dietingen durch Schuss schwer am Kopf verletzt

In Dietingen (Kreis Rottweil) ist ein Zwölfjähriger am Sonntag durch einen Schuss schwer am Kopf verletzt worden. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Ein zwölfjähriger Junge ist mit schweren Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart gebracht worden. Die Kopfverletzung zog er sich laut Polizei am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Dietingen zu. Wie es zu der Schussverletzung gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizei Rottweil ermitteln. Es soll sich nicht um einen Suizidversuch gehandelt haben. Weitere Angaben, auch ob Lebensgefahr besteht, liegen bislang nicht vor.