Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:59 Uhr Explosion in Wohnhaus in Wolfegg Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in einem Ortsteil von Wolfegg (Kreis Ravensburg) ist gestern ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei mutmaßlich mit einer Gasflasche hantiert, als es aus bislang unbekannter Ursache zu der Explosion in der Dachgeschoss-Wohnung kam. Der Bewohner erlitt demnach starke Verbrennungen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden am Mehrfamilienhaus auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Sendung am Di. , 17.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

6:45 Uhr BW-Politik reagiert auf Vertrauensfrage Das Aus der Ampel-Koalition hält nicht nur die Bundespolitik auf Trab. Gestern hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich der Vertrauensfrage im Bundestag gestellt und diese - wie erwartet - verloren. Wie die Politik in Baden-Württemberg auf die Vertrauensfrage des Kanzlers reagiert, hat mein Kollege Knut Bauer zusammengetragen:

6:36 Uhr Brand in Asylunterkunft in Winnenden Heute Nacht hat es erneut in einer Asylunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer bereits nach rund einer halben Stunde gelöscht werden. Es sei niemand verletzt worden. In der selben Unterkunft hatte es bereits in der Nacht auf vergangenen Sonntag gebrannt. In beiden Fällen ist laut Polizei noch unklar, wie es zum Feuer kam.

6:25 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Wir hatten es vorhin schon davon: Das Winterwetter lässt weiter auf sich warten. Der Tag startet im Süden mit dichtem Nebel, im Norden ist es bewölkt und es kann leicht nieseln. Gegen Nachmittag kommt dann vor allem im Hochschwarzwald und im Allgäu die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, in nebeligen ist es oft kühler. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,1 MB | MP4) Sendung am Mo. , 16.12.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:18 Uhr Das wird heute wichtig in BW Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. An diesem Tag soll auf deren prekäre Situation aufmerksam gemacht werden. Am Abend findet in der MHP Arena in Stuttgart das große VfB-Weihnachtskonzert statt. Mit dabei sind Schlagergrößen wie Andrea Berg oder Vanessa Mai. Guido Buchwald wird eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Bei der letzten Landespressekonferenz vor Weihnachten geht es heute um das Thema Bauen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bauministerin Nicole Razavi (CDU) wollen sich dazu äußern, wie durch die Reform der Landesbauordnung in Baden-Württemberg (LBO) künftig schneller gebaut werden soll.

6:09 Uhr Dieter Thomas Kuhn singt nach Wette auf dem Tübinger Marktplatz "Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" - dieser Song hallte unter anderem gestern Abend über den Tübinger Marktplatz. Denn Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn ist auf dem Balkon des Tübinger Rathauses aufgetreten und hat ein paar seiner Songs gesungen. Das hatte er angekündigt, wenn genug Spenden für ein Krankenhaus im Kongo zusammenkommen würden. Über 115.000 Euro wurden inzwischen laut dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission (Difäm) gespendet - und damit mehr als ursprünglich angestrebt. Die Stimmung auf dem Tübinger Marktplatz war bestens und die Menschen sowohl von dem besonderen Konzert als auch von der gesamten Aktion begeistert:

6:03 Uhr Weiße Weihnachten in BW? In einer Woche ist Heiligabend und Wetterexperten blicken derzeit eher verhalten auf ihre Modellkarten, wenn es um Schnee zum Fest in Baden-Württemberg geht. "Die Modelle zeigen verbreitet herbstliches Wetter mit Regen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Er betonte, mit gut sieben Tagen Vorlauf sei eine genaue Vorhersage noch nicht möglich. Doch verschiedene Modellberechnungen zeigten fürs Land mehrheitlich regnerisches und kühles Wetter ab dem 24. Dezember und die folgenden Feiertage - also grüne statt weiße Weihnachten. Wer über die Feiertage Schnee sucht, könnte im hohen Bergland fündig werden. Denn für das Wochenende dürfte nach Angaben des Wetter-Fachmanns Kaltluft nach Baden-Württemberg ziehen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag schon ab 400 bis 500 Metern Höhe für Schnee sorgen könnte. In höheren Lagen der Schwäbischen Alb und des Schwarzwaldes könnten ein paar Zentimeter liegenbleiben.