Wegen eines Feuers im Neckar-Odenwald-Klinikum in Buchen ist die Notaufnahme geräumt worden. Laut Feuerwehr brach der Brand am Montagnachmittag im Batteriekeller der Klinik aus.

Die Feuerwehr in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Montagnachmittag wegen eines Brandes im Neckar-Odenwald-Klinikum alarmiert worden. Die am Brandort angrenzende Notaufnahme wurde geräumt. Zu dem Zeitpunkt waren nur drei Patienten dort. Sie wurden in die Klinik nach Mosbach gebracht, um Wartezeiten für sie zu vermeiden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr dem SWR mit. Inzwischen sei das Feuer gelöscht. Die Retter seien aber weiterhin vor Ort.

Brand in Buchener Klinik: Keine Verletzten

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Brand war am Montagnachmittag im Batteriekeller der Klinik ausgebrochen. Weil auch die Telefonanlage des Krankenhauses wegen des Brandes ausgefallen war, war die Klinik zeitweise nicht erreichbar. Mittlerweile funktioniere die Verbindung aber wieder, hieß es.