6:25 Uhr

CDU und SPD in BW stellen Listen für Bundestagswahl auf

CDU und SPD in Baden-Württemberg haben am Wochenende ihre Listen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr aufgestellt. Bei der CDU landete Thorsten Frei auf Platz eins . Bei der Landesvertreterversammlung in Stuttgart haben 184 Stimmberechtigte für den Bundestagsabgeordneten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis gestimmt, sieben gegen ihn. Bei der SPD ist Saskia Esken an die Spitze der Landesliste gewählt worden. Sie erhielt am Sonntag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) 88,6 Prozent der Stimmen.