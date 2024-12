3x3-Basketballerinnen und Oliver Zeidler als "Sportler des Jahres" 2024 ausgezeichnet

per Mail teilen

In Baden-Baden wurden am Sonntag (15.12.2024) die "Sportler des Jahres" gekürt. Bei den Männern siegte Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler, bei den Mannschaften die 3x3-Basketballerinnen.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen dürfen sich nach dem sensationellen Gewinn der olympischen Goldmedaille über die Auszeichnung als "Mannschaft des Jahres" freuen. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert (alle Hannover) und Elisa Mevius (Rendsburg) vereinten 2.872 Stimmen auf sich und setzten sich klar vor den Fußballern von Bayer 04 Leverkusen (1.712) durch. Leverkusen hatte das nationale Double, bestehend aus deutscher Meisterschaft und dem Gewinn des DFB-Pokals, geholt.

Handballer landen auf Platz drei

Dritte wurde die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer (1.196), die ein tolles olympisches Turnier gespielt und sich im Viertelfinale mit Gastgeber Frankreich (35:34 nach Verlängerung) ein episches Duell geliefert hatte. Lediglich im Finale gegen Dänemark war die DHB-Auswahl chancenlos, sodass am Ende ein starker zweiter Platz und die Silbermedaille standen.

Der Abend stand im Zeichen einer liebgewonnenen Tradition: Bereits zum 78. Mal wurden in Baden-Baden im Rahmen einer Gala die "Sportler des Jahres" gekürt. Im festlich geschmückten Bénazet-Saal des Kurhauses wurden am dritten Advent noch einmal Erinnerungen an die glanzvollen Momente vieler Sport-Highlights wach - vor allem bei den Olympischen Spielen.

Oliver Zeidler siegt hauchdünn vor Lukas Märtens

So landeten bei den Männern zwei "Helden von Paris" ganz vorne. Einer-Ruderer Oliver Zeidler aus Frankfurt, der in Frankreich sein Tokio-Desaster vergessen machte, siegte ganz knapp mit 1.694 Stimmen vor Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens (Magdeburg, 1.647) und Triathlet Patrick Lange (Darmstadt, 1.439), der sich im Oktober auf Hawaii den Ironman-WM-Titel gesichert hatte. Zeidler, der bei Olympia 2021 als Favorit enttäuscht hatte und ohne Medaille geblieben war, krönte mit dem Triumph von Paris seine Karriere. Er war der erste deutsche Sieger im Einer-Rudern seit Thomas Langes Erfolg. 1992.

Oliver Zeidler holte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille im Rudern. IMAGO Moritz Müller

"Man fühlt sich eine Tonne leichter"

"Das war ein Rennen für die Ewigkeit", hatte der 28-jährige Zeidler seine Goldmedaille im Stade Nautique kommentiert. Nach seiner Wahl zum "Sportler des Jahres" sagte er rückblickend zu Paris 2024: "Man fühlt sich eine Tonne leichter, wenn man sich seinen Lebenstraum erfüllt hat!"

Sehr viel Sport-Prominenz in Baden-Baden

Zahlreiche aktive und ehemalige Sportler gaben sich in Baden-Baden die Ehre. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Turn-Held Fabian Hambüchen oder Bahnrad-Königin Kristina Vogel wohnten der Gala im Kurhaus ebenso bei wie die aktuelle Generation um 100-Meter-Sprinterin Gina Lückenkemper, Fußball-Weltmeister Matthias Ginter oder Schwimmstar Florian Wellbrock. Auch altgediente Größen wie Handballtrainer Heiner Brand oder Reck-Turner Eberhard Gienger waren unter den knapp 700 geladenen Gästen.

Stimmberechtigt waren im Vorfeld der Wahl rund 3.000 stimmberechtigten Mitglieder des "Verbandes Deutscher Sportjournalisten". Die Vorschlagsliste wurde von den Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) zusammengestellt.