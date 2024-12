Die Zahlen waren alarmierend: Tausende Liter Öl seien in den Neckar gelangt, so die Polizei am Wochenende. Doch nun heißt es: Es handele sich nur um eine kleine Menge Öl.

Polizei: Ölsperren auf dem Neckar werden abgebaut Die auf dem Neckar zwischen Esslingen und Stuttgart ausgelaufene Menge Öl ist deutlich kleiner als gedacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst war von tausenden Litern Öl die Rede, die zwischen Oberesslingen und Stuttgart-Obertürkheim ins Wasser gelangt seien. Genaue Überprüfungen hätten ergeben: Entgegen erster Angaben sei nur eine kleine Menge reines Öl in den Neckar gelangt. Ein Polizeisprecher sagte auf SWR-Rückfrage, es sei von deutlich unter 100 Litern Öl auszugehen. Der weitläufige Ölfilm, der am Samstagmorgen bis in die Kanäle der Esslinger Innenstadt zu sehen war, lasse sich laut Polizei damit erklären, dass sich das Öl mit dem Wasser vermischt habe. Aufgrund der kleinen Schadstoffmenge und durch den schnellen Einsatz von Ölsperren sei von keinem Umweltschaden auszugehen. Die Sperren werden nun im Lauf des Montags von der Feuerwehr abgebaut. Ermittlungen nach dem Verursacher laufen weiter Die Suche nach dem Verursacher läuft weiter. Es gebe einen Anfangsverdacht, so die Polizei, mehr könne man aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht sagen. Die Wasserschutzpolizei hatte am Wochenende das Neckarufer abgesucht und Schiffe kontrolliert. Sie führt die Ermittlungen nun fort.