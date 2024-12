Gleich zwei Brände beschäftigen in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr: Mitten in Eppingen-Mühlbach brennt eine Scheune, in Heilbronn eine Asylbewerberunterkunft.

Zwei Brände haben am späten Montagabend und in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehren im Stadt- und Landkreis Heilbronn in Atem gehalten. Der erste Brand ereignete sich in Eppingen-Mühlbach. Dort brannte eine 200 Quadratmeter große Scheune lichterloh. Das ältere Gebäude eines forstwirtschaftlichen Betriebs fiel dem Feuer vollständig zum Opfer. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro.

Gefährlicher Einsatz: Kraftstofflager nahe der brennenden Scheune

150 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften stundenlang den Brand in der Scheune. Sie konnten glücklicherweise ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Scheune steht übrigens mitten im Ort. In nächster Umgebung befinden sich ein Wohnhaus, eine Lagerhalle mit Holz sowie ein Kraftstofflager. Letzteres machte den Brand besonders gefährlich.

Was auffällt: In dem kleinen Teilort Mühlbach war das nicht das erste Feuer. Innerhalb von nur drei Wochen brannte es dort nun schon zum fünften Mal. Gebrannt haben bisher zwei Holzstapel, eine Hecke und eine Gartenhütte.

Zweites Feuer in einer Nacht: In Heilbronn brennt es in einer Asylbewerberunterkunft

Gebrannt hat es in derselben Nacht auch in einer Asylbewerberunterkunft in Heilbronn-Neckargartach. Dort brach in einem Zimmer im dritten Obergeschoss des Wohngebäudes ein Feuer aus. Der Bewohner konnte nur durch den Einsatz einer Drehleiter aus dem brennenden Raum gerettet werden - "im letzten Moment", wie die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite berichtet.

Der Bewohner musste den Angaben zufolge in eine Klinik eingeliefert werden. Noch ist nicht klar, wie schwer er verletzt wurde. Dazu machte die Polizei bislang keine Angaben. Auch zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Das Gebäude wurde geräumt. Insgesamt sind etwa 100 Personen davon betroffen. Sie kamen vorübergehend in Aufenthaltscontainern der Feuerwehr unter.