Ein Feuer hat in einem Einfamilienhaus in Creglingen großen Schaden angerichtet. Der Dachtstuhl des Hauses ist komplett abgebrannt. Die vierköpfige Familie konnte sich retten.

Am Montagabend hat in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) ein Wohnhaus gebrannt. Das Feuer war gegen 19 Uhr in der Garage des Einfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf griff das Feuer dann auf den Dachstuhl des Hauses über. Die vierköpfige Familie konnte sich noch rechtzeitig unverletzt aus dem brennenden Haus retten. Sie sind nun im familiären Kreis untergekommen, so die Gemeindeverwaltung.

Feuer in einem Haus in Creglingen: Ermittlungen zur Brandursache laufen

Bei dem Brand ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Haus kann nicht mehr bewohnt werden, hieß es. Auch das vor der Garage abgestellte Auto der Familie erlitt einen Hitzeschaden. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht geklärt, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Neben der Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte wie Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz vor Ort. Eine Brandwache musste bis Mitternacht eingerichtet werden.