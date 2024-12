Feuer im Kindergarten in Wüstenrot zerstört Einrichtung 

Mehrere Menschen bringen sich in Sicherheit

Bei einem Brand in einem Kindergarten in Wüstenrot ist ein großer Schaden entstanden. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt eines Geräts, so die Polizei.

Im Kindergarten in der Sulzbacher Straße in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) hat ein Feuer einen großen Schaden angerichtet. Mehrere Menschen flüchteten am frühen Freitagvormittag gegen 9 Uhr aus dem brennenden Gebäude, niemand wurde verletzt. Die Räume im Erdgeschoss des Kindergartens wurden durch die Flammen und den Rauch jedoch schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag. Vor allem das Inventar wurde durch den Brand schwer beschädigt oder sogar komplett zerstört. Polizei sieht Hinweise auf Brandursache Die Freiwillige Feuerwehr Wüstenrot war mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, begann die Polizei mit der Brandermittlung. Schon kurze Zeit später gab es erste Ergebnisse. Demnach gehen die Beamten nicht von einer absichtlichen oder unvorsichtigen Brandlegung aus, sondern vermuten einen technischen Defekt eines Geräts. Da die Räume vorerst nicht für den Kindergartenbetrieb genutzt werden können, müssen jetzt Alternativen gefunden werden.