Wüstenrot: Kinder ziehen nach Brand in einen anderen Kindergarten

Rund 20 Kinder sind nach dem Brand im Kindergarten Wüstenrot-Neulautern in einen anderen Kindergarten umgezogen. Vorübergehend können sie Räume im Kindergarten "Bärenbande" nutzen.

Am Nikolaustag ist der Kindergarten in Wüstenrot-Neulautern (Kreis Heilbronn) bei einem Brand schwer zerstört worden. Nun werden die rund 20 Kinder wieder betreut. Seit Montagmorgen stehen den Kindern vorübergehend Räume im Kindergarten "Bärenbande" in Wüstenrot zur Verfügung.

In der vergangenen Woche mussten die Eltern die Betreuung ihrer Kinder noch selbst regeln. Zwischenzeitlich bot die evangelische Kirchengemeinde ihre Hilfe an. Nach einigen Arbeiten könnten die Kinder dann ins leerstehende Pfarrhaus einziehen, hieß es Ende der Woche.

Die 20 Kinder aus dem Kindergarten in Wüstenrot-Neulautern (Kreis Heilbronn) kommen vorerst im Kindergarten "Bärenbande" im Kernort von Wüstenrot unter. Kindergarten Bärenbande

Doch bis es soweit ist, können die Kinder sowie ihre Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten "Bärenbande" unterkommen. Dort stünden Räumlichkeiten zur Verfügung, sagte Anica Schrag, die Verantwortliche der Gemeinde, dem SWR.

Da sowohl die Kinder als auch das Personal umziehen, sorgt diese Lösung für keinerlei Herausforderung.

Das Feuer hat Räume im Kindergarten in Wüstenrot-Neulautern zerstört. Pressestelle Feuerwehr Wüstenrot

Feuer zerstört Räume im Kindergarten Wüstenrot

Bei dem Feuer wurden mehrere Räume im Erdgeschoss des kommunalen Kindergartens im Ortsteil Neulautern schwer beschädigt. Derzeit kann dort kein Kindergartenbetrieb stattfinden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Kinder und Erzieherinnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Derzeit geht man bei der Brandursache von einem technischen Defekt aus.

Im Januar oder Februar sollen die Kinder dann - wie bereits angekündigt - ins evangelische Pfarrhaus einziehen.