Tipps zum Umgang mit Schockanrufen

Tief durchatmen und versuchen, einen klaren Kopf zu bekommen.

Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss zum Beispiel für lebensnotwendige medizinische Behandlungen niemals Geld vorgestreckt werden.



Auflegen und versuchen, die Person, um die es angeblich geht, telefonisch zu erreichen. Kann die Person nicht erreicht werden, Rücksprache halten mit einer anderen nahestehenden Person.



Wenn ein angeblicher Arzt am Telefon ist, direkt beim entsprechenden Krankenhaus nachhaken (Nummer bitte unbedingt selbst heraussuchen und wählen).



Bei angeblichen Polizeibeamtinnen und -beamten am besten nach der Dienststelle fragen, auflegen, selbst die Nummer der Dienststelle heraussuchen und dort nachfragen.



Niemals Geld an Unbekannte übergeben.



Wer einen Betrugsversuch als solchen erkennt: sofort die Polizei rufen – selbst die 110 wählen.

Quelle: Polizei Baden-Württemberg