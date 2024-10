Die Polizei hat vier mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen. Sie sollen sich als falsche Bankmitarbeiter ausgegeben und in Waldbronn und im Raum Ludwigsburg insgesamt 18.000 Euro erbeutet haben.

Die Tatverdächtigen sollen sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben haben und seien so unter einem Vorwand an die Konto- und EC-Karten-Daten der Opfer gelangt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kripo in Karlsruhe und Ludwigsburg erhärtete sich ein Tatverdacht gegen mehrere Beschuldigte im Alter von 19 bis 27 Jahren.

In Waldbronn (Kreis Karlsruhe) erbeuteten die Betrüger nach Polizeiangaben Ende Januar rund 5.000 Euro. Im Bereich Ludwigsburg sollen die Beschuldigten mit derselben Vorgehensweise einen Schaden von etwa 13.000 Euro verursacht haben.

Wohnungen in verschiedenen Städten durchsucht - Verdächtige in U-Haft

Vergangene Woche wurden in Zusammenarbeit der Polizeipräsidien Aalen, Ludwigsburg, Stuttgart und Karlsruhe mehrere Wohnungen durchsucht. Vollstreckt wurden laut Polizei sechs Durchsuchungsbeschlüsse in Karlsruhe, Markgröningen (Kreis Ludwigsburg), Ludwigsburg und Fellbach (Rems-Murr-Kreis).

Dabei stellten die Ermittler nach eigenen Anhaben zahlreiche Beweismittel sicher, deren Auswertung derzeit noch läuft. Die vier Hauptverdächtigen befinden sich mittlerweile in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.