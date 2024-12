Mögliche LEA in Stuttgart: Weiteres Gebäude in Weilimdorf angeboten

In Stuttgart-Weilimdorf wurde dem Land Baden-Württemberg eine weitere Liegenschaft als mögliche Erstaufnahmeeinrichtung zur Unterbringung von Geflüchteten angeboten.

Zwei Gebäude in Stuttgart-Weilimdorf befinden sich bereits in der Prüfung, ob sie als mögliche Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Frage kommen. Jetzt wurde dem Land Baden-Württemberg ein weiteres in unmittelbarer Nachbarschaft angeboten. Dies teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Weilimdorf: Drei leerstehende Areale direkt nebeneinander

Bei dem angebotenen Gebäude handele sich um ein Büro in der Nähe des Büro-Komplexes in Weilimdorf, der bereits in der Prüfung ist. Auch das Hotel "Holiday Inn" ist als möglicher Standort im Gespräch. Alle drei Gelände befinden sich direkt nebeneinander.

Was ist eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)? Die Landeserstaufnahmeeinrichtungen, kurz LEAs, sind die Orte, in denen Geflüchtete und Asylbewerberinnen und -bewerber die ersten Verfahrensschritte ihres Asylprozesses in Deutschland durchlaufen. Dazu gehört die Aufnahme, Registrierung, Gesundheits- und Röntgenuntersuchung, erkennungsdienstliche Behandlung, Asylantragsannahme und die Anhörung in den erforderlichen ausländerrechtlichen Verfahren. Die Verfahren, und damit die Aufenthalte für Asylbewerberinnen und Bewerber können bis zu 18 Monate dauern. Erste Schritte in der LEA Bei der Ankunft in einer LEA bekommen die Asylbewerberinnen und -bewerber einen "Übernachtungsausweis". Damit erhalten sie einen Schlafplatz, Verpflegung sowie eventuell notwendige medizinische Versorgung und bei Bedarf Kleidung. In der folgenden Registrierung wird anhand des sogenannten Königsteiner Schlüssels, der Geflüchtete gerecht auf verschiedene Bundesländer verteilen soll, festgestellt, ob jemand in Baden-Württemberg bleiben kann oder in ein anderes Bundesland weiterreisen muss. Wer ist für die Landeserstaufnahmeeinrichtungen zuständig? Die Erstaufnahmeeinrichtungen werden grundsätzlich von den jeweils zuständigen Regierungspräsidien betrieben. Die Regierungspräsidien sind dabei die Schaltstellen zwischen den Landesregierungen und den Kommunen. Um die Verpflegung, Sicherheit und medizinische Versorgung der Bewohnenden sicherzustellen, sind hier aber auch private Dienstleister im Einsatz.

Das Land kann auf die Anzahl der Geflüchteten, die untergebracht werden müssen, keinen Einfluss nehmen. Baden-Württemberg ist verpflichtet, 13 Prozent der Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, aufzunehmen und braucht dringend weitere Unterkünfte. In der gesamten Region Stuttgart sind Gebäude und Areale im Gespräch. Im Stuttgarter Stadtgebiet werden aktuell noch vier weitere Standorte geprüft.

Prüfung des neuen Angebots wird vorrangig behandelt

Das Regierungspräsidium werde das neue Angebot jetzt prioritär prüfen, hieß es. Erst vor zwei Wochen hatte sich eine knappe Mehrheit im Gemeinderat für eine Erstaufnahmeeinrichtung in Stuttgart ausgesprochen. Dieses Votum ist jedoch nicht rechtlich bindend.