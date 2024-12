Ein 33-jähriger Taschendieb hat in einer Mannheimer Gaststätte zugeschlagen. Was der Mann offenbar nicht wusste: An dem Tag hat es dort eine Weihnachtsfeier der Polizei gegeben.

Ein Taschendieb hat sich in Mannheim den denkbar falschesten Ort für seine Tat ausgesucht: Eine Gaststätte, in der Mitarbeiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt gefeiert haben. Der 33-jährige Mann suchte laut Polizei ausgerechnet am Freitag, den 13. Dezember, in der gut besuchten Gaststätte am Alten Meßplatz nach einer passenden Gelegenheit, um einen Geldbeutel zu stehlen. Aus einer Jacke, die ein Gast über eine Stuhllehne gelegt hatte, zog er mehrere Geldscheine aus dem Portmonee. Mannheim: 33-jähriger Taschendieb erwischt Die anwesenden Polizistinnen und Polizisten haben den Diebstahl sofort bemerkt. Sie unterbrachen ihre Feier und nahmen den 33-Jährigen fest. Weil er sich dagegen wehrte, läuft gegen ihn nun ein Verfahren wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.