Unbekannte haben auf einem Friedhof in Burladingen (Zollernalbkreis) gewütet. Wie die Polizei mitteilte, haben eine oder mehrere Personen am Wochenende bei Gräbern auf dem Burladinger Friedhof Grab-Einfassungen beschädigt und Statuen entwendet. Der Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Diebstahl von sakralen Gegenständen. Sie bittet Zeugen und Geschädigte sich zu melden.

Deutschland und die Welt Blicken wir über die Grenzen von Baden-Württemberg. Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ist offen, wie es in Syrien weitergeht. Die Rebellen unter Führung der islamistischen Miliz HTS hatten zwar einen friedlichen Übergang versprochen, unklar ist aber, ob sich die unterschiedlichen Gruppierungen einigen können. US-Präsident Joe Biden warnte in der Nacht vor einem Machtvakuum, das die Terrororganisation IS ausnutzen könnte. Assad soll nach Russland geflüchtet sein. In Deutschland diskutieren Politiker, welche Folgen der Sturz des syrischen Machthabers für die Migrationspolitik haben wird. Es müsse einen Aufnahmestopp für neue Flüchtlinge aus Syrien geben, sagt dazu etwa die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz. Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter will vorerst keine Änderung der Migrationspolitik. Schließlich sei noch völlig unklar, wie es in dem Land weitergehe, sagte er der Funke-Mediengruppe. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth warnte im "Spiegel" vor einer populistischen Debatte. Wird es bald das erste Mal eine sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW in Deutschland geben? Das liegt in der Hand der SPD-Mitglieder in Thüringen, die bis heute Mittag darüber abstimmen können. Der Landesvorstand der SPD berät ab 17 Uhr in Erfurt über den Ausgang der Mitgliederbefragung und präsentiert das Ergebnis. Die Mitglieder der beiden anderen Parteien haben der Koalition bereits zugestimmt.

8:09 Uhr Asylverfahren in BW gehen schneller Häufig wird darüber geklagt, dass Asylverfahren zu lange dauern würden. Doch das hat sich laut Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) geändert. Demnach dauerten die asylgerichtlichen Hauptsacheverfahren im dritten Quartal dieses Jahres landesweit im Schnitt 8,2 Monate - im Vorjahr seien es noch 11,1 Monate gewesen. Der Grund für die kürzere Dauer: Die Verwaltungsgerichte wurden laut Gentges in diesem Jahr massiv gestärkt und neu ausgerichtet. Es seien sechs zusätzliche reine Asylkammern an den vier Verwaltungsgerichten im Land - Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Sigmaringen - eingerichtet worden. Gentges zufolge wurden 27 neue Stellen geschaffen.

Bei einem Unfall auf der A81 bei Epfendorf (Kreis Rottweil) ist in der vergangenen Nacht ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige aus der Schweiz starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach fuhr er kurz vor Mitternacht auf einen Lastzug auf. Wegen des Unfalls war die Autobahn an der Unfallstelle in Richtung Stuttgart in der Nacht stundenlang gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Vor Bundesliga-Spiel: Fußballfans gehen in Sinsheim aufeinander los Vorhin habe ich schon vom Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg gestern Abend berichtet: Es endete 1:1. Nun ermittelt allerdings die Polizei zu Ereignissen rund um das Spiel: Vor der Partie hatten sich größere Fangruppen in der Sinsheimer Innenstadt (Rhein-Neckar-Kreis) getroffen und waren aufeinander losgegangen - die Polizei spricht von 70 bis 80 Menschen. Durch den Einsatz starker Polizeikräfte hätten die Identitäten erhoben werden können, hieß es. Angaben zu möglichen Verletzungen und genauen Tatumständen machte die Polizei zunächst nicht.

Die Lage auf den Straßen in BW Die Verkehrslage ist heute früh noch einigermaßen im Rahmen. Auf der A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe hat sich zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord ein Unfall ereignet, dort vier Kilometer stockender Verkehr. Einiges los ist auch auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart: Hier staut es sich zwischen Ehningen und Böblingen-Ost auf drei Kilometern. Auf der A65 / B10 von Landau in Richtung Karlsruhe zwischen Wörth-Dorschberg und der Rheinbrücke drei Kilometer Stau, rechnet hier mit einer Verzögerung von bis zu einer Viertelstunde. Dadurch gibt es auch einen Rückstau auf die B9.

Ein mutmaßlicher Autodieb hat sich an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei wurden mehrere Streifenwagen beschädigt. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf seiner Flucht gleich zweimal über die Grenze gefahren. Seine Fahrt endete schließlich im Allgäu: in einem Graben an der B308 bei Sigmarszell (Kreis Lindau). Dort verschanzte sich der Mann zunächst in seinem Wagen. Nach mehreren Aufforderungen, das Fahrzeug zu verlassen, erfolgte der Zugriff. Dabei schoss sich der 43-jährige Mann selbst in den Kopfbereich und wurde dadurch schwer verletzt. Das Auto, das er fuhr, trug ein Kennzeichen aus Baden-Württemberg. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Fußball-Bundesliga: Freiburg und Hoffenheim treten auf der Stelle In der Fußball-Bundesliga haben sich der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim am Sonntagabend mit 1:1 getrennt. Hoffenheim bleibt mit nun 13 Punkten auf Platz 14 und hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Freiburg ist mit 21 Punkten auf Platz sieben. Der Trainer der Breisgauer, Julian Schuster, war mit der Partie zufrieden und sprach von einer "gerechten Punkteteilung".

So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Zum Start in die neue Woche wird es winterlich in Baden-Württemberg. Ein Tief über Italien lenkt feuchte und zunehmend kalte Luft ins Land. Nach einer teils verregneten oder verschneiten Nacht bleibt es heute überwiegend trüb. An vielen Orten in Baden-Württemberg regnet oder nieselt es, in Lagen oberhalb von 400 bis 600 Metern gibt es Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte durch Schnee, Sturmböen und leichtem Frost. Die Temperaturen erreichen minus ein Grad im Hochschwarzwald bis plus 6 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

Das wird heute wichtig in BW In der Schweiz könnte nahe der Grenze zu Deutschland ein Endlager für radioaktive Abfälle entstehen. Für den Standort nahe der deutschen Gemeinde Hohentengen (Kreis Waldshut) wurden im November Genehmigungsunterlagen bei den zuständigen Schweizer Behörden eingereicht. Das deutsche Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) informiert heute ab 18 Uhr in der Stadthalle Waldshut interessierte Bürger über das Vorhaben und die weiteren Schritte. Am Landgericht Tübingen beginnt ein Prozess gegen einen 37 Jahre alten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, Mitte Juni seine Ehefrau getötet zu haben. Er soll die 30-Jährige auf einem abgelegenen Parkplatz bei Bad Liebenzell (Kreis Calw) mit einem Messer umgebracht haben. Anschließend habe er die Leiche in sein Auto geladen und sei auf die A81 gefahren, so die Staatsanwaltschaft. Dort prallte der Wagen bei Oberndorf (Kreis Rottweil) gegen die Leitplanke. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Mann dabei selbst töten wollte. Er wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und sitzt in Untersuchungshaft.

Millionenschaden bei Großbrand in Miramar Weinheim Im Freizeitbad Miramar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. Mehrere umliegende Feuerwehren haben den Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten werden aber wohl noch einige Zeit andauern. Laut Polizei konnte das Feuer dank des Großaufgebots auf die Salz & Kristall Therme begrenzt werden. Diese sei aber fast vollständig zerstört und teilweise eingestürzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Nach Angaben der Polizei waren am Sonntagabend nur noch wenige Mitarbeitende in dem Gebäude. Sie alle hätten sich in Sicherheit gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens zehn Millionen Euro.