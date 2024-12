Großer Run auf Weihnachtsmärkte: Heilbronn zählt rund eine halbe Million Besucher

Rund eine halbe Million Menschen haben bisher den Heilbronner Weihnachtsmarkt besucht. Das sind mehr Menschen als im Vorjahr. Die Händlerinnen und Händler sind zufrieden.

Halbzeit in Sachen Weihnachtsmarkt und Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen: Nicht zu kalt, nicht zu nass und die Stimmung allüberal vorweihnachtlich. Kein Wunder zog es die Menschen am zweiten Adventswochenende auf die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg. Vielerorts wird von guten Besucherzahlen berichtet - auch in Heilbronn. Dort kamen nach Angaben des Veranstalters, der Heilbronn Marketing GmbH, wieder mehr Menschen als noch in Vorjahr - bisher nämlich rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher.

Der Weihnachtsmarkt in Heilbronn: Auch am zweiten Adventswochenende war der Run groß. Eine halbe Million Besucher kamen bisher. SWR SWR

Weihnachtsmärkte gut besucht: "In der zweiten Halbzeit wird nochmal zugelegt"

Die Händlerinnen und Händler seien überwiegend zufrieden gewesen, heißt es auf SWR-Anfrage: Ob Glühwein, Imbiss, Gebrauchs- und Geschenkartikel - die Menschen genießen die weihnachtliche Atmosphäre und konsumieren auch, meinte Heilbronn Marketing-Geschäftsführer Steffen Schoch.

Bereits das erste Adventswochenende sei mit rund 150.000 Besucherinnen und Besuchern sehr gut gelaufen, sagte er. Das zweite sei traditionell etwas schwächer gewesen, aber dennoch sehr gut besucht. Grund sei unter anderem die Seeweihnacht am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) gewesen. Auch die zog viele Menschen an und sei eine "starke Konkurrenz".

Die kommenden Adventswochenenden werden erfahrungsgemäß noch besser besucht. "Die zweite Hälfte wird bei gutem Wetter nochmals zulegen. Das heißt, wir sind im Plan!", so Schoch weiter.