Pläne der CDU im Konstanzer Kreistag zur Seenotrettung stoßen auf Kritik

Ein Antrag der CDU-Fraktion im Konstanzer Kreistag sorgt für heftige Reaktionen. Es geht um Bedingungen für die Förderung der Seenotrettung. In der Sitzung am Montag soll darüber entschieden werden.

Der Kreis Konstanz unterstützt seit 2019 die Seenotrettungsorganisation Sea-Eye mit jährlich 10.000 Euro. Diese Förderung will die CDU-Fraktion im Konstanzer Kreistag künftig unter einen Vorbehalt stellen. Die Organisatoren sollen "dem Landkreis bestätigen, dass sie die aus Seenot aufgegriffenen Menschen zurück zu ihrem Ursprungs-/Abfahrtsort, die afrikanische Küste bzw. gegebenenfalls die türkische Küste bringen".

Sollte keine derartige Bestätigung erfolgen, werde die Zahlung durch den Landkreis eingestellt, heißt es im Antrag der CDU-Fraktion für die Kreistagssitzung am Montag . Gebe es hingegen eine "belastbare und nachvollziehbare Bestätigung der Rückführung", könne man über eine Erhöhung des Zuschusses diskutieren. Den Antrag unterstützen unter anderem die CDU-Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister von Konstanz, Singen, Radolfzell und Allensbach. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Seebrücke Konstanz und Sea-Eye verurteilen Antrag zur Seenotrettung

Die Hilfsorganisation Seebrücke Konstanz nennt den Kreistagsantrag der CDU "äußerst perfide" und verurteilt ihn auf das schärfste. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es, die These der CDU, private Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Eye würden mit ihrer Arbeit "Anreize für irreguläre Migration und lebensbedrohliche Migrationsrouten" verfestigen, sei abenteuerlich.

Gibt es einen Pull-Effekt der Seenotrettung? Nein, den gibt es nicht. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) von 2023 . Danach hat die Seenotrettung von Migrantinnen und Migranten im zentralen Mittelmeer bislang keinen Einfluss auf die Anzahl der Überquerungsversuche. Wirksame Einflussfaktoren auf Migration sind der Studie zufolge vielmehr Konflikte sowie wirtschaftliche und ökologische Bedingungen in den Herkunfts- und Aufenthaltsländern der Menschen.

Gorden Isler, der Vereinsvorsitzende von Sea-Eye, erklärte gegenüber der "Süddeutschen Zeitung", was die CDU da fordere, sei "krass völkerrechtswidrig".

Sowohl die Europäische Menschenrechtskonvention als auch die Genfer Flüchtlingskonvention verbieten grundsätzlich die Rückführung von Menschen in Staaten mit prekärer Menschenrechtslage.

Sea-Eye e.V. rettet Flüchtende aus seeuntüchtigen Booten im Mittelmeer. dpa Bildfunk picture alliance/Daniel Bockwoldt

Linke nennt CDU-Antrag ein "Dokument der Unmenschlichkeit"

Auch der Kreisverband Die Linke Konstanz reagierte noch am Wochenende. "Wir sind fassungslos in Anbetracht des von der CDU im Landkreis eingebrachten Antrags, der in unseren Augen rechtspopulistische Narrative bedient und offensichtlich Stimmen am rechten Rand einfangen soll", heißt es in einer Mitteilung. Der Antrag fordere von den Seenotretterinnen und -rettern den Bruch des Völkerrechts.

Auf dem Rücken flüchtender Menschen zu versuchen, sich der AfD anzunähern, ist schlicht schäbig.

Die öffentliche Sitzung des Konstanzer Kreistags beginnt am Montag, 9. Dezember, um 15:45 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts.