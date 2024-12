Ein Feuer in einer Klinik für Psychiatrie in Baden-Baden endete am Sonntag für einen Mann tödlich. Warum der Brand ausbrach, ist unklar. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Bei einem Zimmerbrand in einer Klinik für Psychiatrie in Baden-Baden ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz waren gegen 18:40 Uhr alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer im zweiten Obergeschoss konnte demnach schnell gelöscht werden, jedoch kam für den Bewohner des Zimmers trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.

Ursache für das Feuer noch unklar

Während des Einsatzes stellte die Stadt Baden-Baden aufgrund der niedrigen Temperaturen nach Polizeiangaben zwei Busse als Aufenthaltsräume für Bewohnerinnen und Bewohner und Einsatzkräfte bereit. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei, wie es hieß.

Zweiter großer Brand in Baden-Baden am Wochenende

In Baden-Baden hatte es bereits am Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben: Bei dem Brand eines Dachstuhls in der Innenstadt ist offenbar ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Geben die Statiker grünes Licht, sollen laut Polizei am Montag Brandermittler das Haus betreten. Auch hier ist die Ursache für das Feuer bislang unklar.