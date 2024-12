In der Innenstadt von Baden-Baden ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner des betroffenen Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Der Weihnachtsmarkt bleibt geöffnet.

Ein Dachstuhlbrand in der Baden-Badener Innenstadt sorgt am Samstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz. Laut Polizei Offenburg gibt es keine Verletzten, alle Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Das Feuer brach in einem Gebäude aus, das sich unmittelbar neben dem Gründerzeitgebäude "Goldenes Kreuz" in der Lichtentaler Straße zwischen Leopold- und Augustaplatz befindet. Zur Stunde gibt es einen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Baden-Baden. SWR Feuerwehr will Übergreifen der Flammen verhindern Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden andauern. Die Feuerwehr warnte in einer Gefahrenmitteilung vor einer starken Rauchentwicklung in der Innenstadt. Türen und Fenster sollen dort geschlossen bleiben. Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bleibt laut Polizei geöffnet. Es kommt allerdings zu größeren Verkehrsbehinderungen im gesamten Zentrum. Was das Feuer auslöste und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.