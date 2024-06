Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

7:18 Uhr Kretschmann und Strobl besuchen Hochwassergebiete Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) reisen heute in zwei Hochwassergebiete. Am Vormittag sei ein Aufenthalt in Meckenbeuren (Bodenseekreis) geplant, danach wollen die beiden Regierungsvertreter Erbach im Alb-Donau-Kreis besuchen, wie ein Sprecher der Landesregierung gestern Abend mitteilte. In Meckenbeuren waren in der Nacht zum Samstag 1.300 Menschen aufgerufen worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Trotz sinkender Pegelstände bleibt die Lage dort angespannt.

7:01 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus - ein Verletzter und 150 000 Euro Schaden Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigsburg ist ein Mann leicht verletzt worden und es sind rund 150.000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer sei in der Nacht zu Montag aus zunächst unklaren Gründen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Morgen mit. Kleine Gaskartuschen, die auf dem Balkon gelagert waren, explodierten dadurch. Die 22 Bewohner wurden aus dem Haus gebracht. Ein Bewohner verletzte sich durch das Feuer und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Drei Wohnungen waren durch das Löschwasser nicht mehr bewohnbar, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun.

6:53 Uhr AfD-Chefin Weidel fällt auf Fake-Pressemeldung zu Messerattacke herein In der Debatte um Konsequenzen aus dem Mannheimer Messerangriff hat sich AfD-Parteichefin Alice Weidel für falsche Zitierungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) entschuldigt. "Eine von mir in einer Rede zitierte Pressemitteilung stammte nicht aus dem #BMI (Bundesinnenministerium) - da sind wir bei der Recherche einem Fake aufgesessen, was uns sehr leid tut", schrieb Weidel auf der Plattform X. Pikant dabei: Die mit ChatGPT erstellte Fake-Pressemitteilung stammt vom Schriftführer des AfD-Landesverbands Baden-Württemberg, Reimond Hoffmann. Er postete die Fake-Erklärung auf X mit dem Hinweis, "der Regierung helfen" zu wollen: "Deshalb habe ich eine Pressemitteilung mit ChatGPT für Nancy Faeser geschrieben. Gerne als Vorlage für #Mannheim". In der erfundenen Pressemitteilung geht es unter anderem darum, dass ein Video von der Messerattacke in Mannheim nicht weiter verbreitet werden sollte, weil dies der AfD nützen könnte. Weidel hatte Auszüge daraus in der Rede wörtlich vorgetragen und die Tatsache, dass "solche Leute" wie Faeser noch im Amt seien, als "Schande" und "widerwärtig" bezeichnet. Das Ministerium zeigte sich empört: "Wir wenden uns entschieden gegen #Desinformation und gegen die Instrumentalisierung der furchtbaren Gewalttat in Mannheim", heißt es bei X. Trotz Korrektur verbreite sich die Falschinformation weiter. Auf AfD-Kanälen war ein entsprechendes Video von einer Weidel-Rede auf dem "Pfalztreffen" der AfD Donnersberg am Samstag in rheinland-pfälzischen Kirchheimbolanden gestern zwar nicht zu sehen, allerdings kursierten Kopien eines Videos mit dem Logo "AfD TV" weiter im Netz. Darin zitiert Weidel vor johlendem Publikum aus einer offensichtlich ausgedachten Pressemitteilung Faesers.

6:46 Uhr Rems-Murr-Kreis weiter besonders von Hochwasser betroffen Seit der Nacht ist die Lage im Rems-Murr-Kreis besonders angespannt. In mehreren Gemeinden wie Leutenbach, Winterbach, Weinstadt, Waiblingen und Remshalden gibt es eine Warnung vor extremem Hochwasser. Besonders betroffen war die Gemeinde Rudersberg. Hier stand das Wasser teils kniehoch in den Straßen. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen aus ihren Häusern. Alle aktuellen Infos in unserem Hochwasser-Ticker.

6:43 Uhr Warnstreik an Unikliniken in BW Patientinnen und Patienten an den Unikliniken in Tübingen, Freiburg, Ulm und Heidelberg müssen sich heute auf ein stark eingeschränktes Angebot einstellen. Die Gewerkschaft ver.di ruft das nichtärztliche Personal zum Warnstreik auf. Aufgrund der Arbeitsniederlegung kommt es laut Gewerkschaftsangaben zu Verschiebungen von geplanten Operationen und Bettenschließungen. Über Notdienstvereinbarungen sei eine sichere Versorgung aller Patientinnen und Patienten aber gewährleistet. "An einem Warnstreiktag findet in den Kliniken faktisch Feiertagsbetrieb statt. Ohne wirksame Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel droht in den vier Unikliniken ein dauerhafter Feiertagsbetrieb", sagte ver.di-Verhandlungsführer Jakob Becker im Vorfeld. In den Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) fordert die Gewerkschaft für die rund 30.000 Beschäftigten elf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Zudem fordert ver.di die Einführung eines Lebensphasenkontos, eine Entlastung von Pflegekräften sowie eine bessere Ausbildungsqualität.

6:35 Uhr Tausende protestieren in Freiburg gegen Rechtsextremismus In Freiburg hat ein Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft gestern zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Rund 10.000 folgten laut Polizei dem Aufruf. Vor den Europa- und Kommunalwahlen am kommenden Sonntag, den 9. Juni, wollten die Veranstalter nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen und riefen zum Wählen auf. Video herunterladen (17,2 MB | MP4)

Regen und Unwetter-Gefahren bestimmen auch heute unser Wetter. Vom Schwarzwald bis nach Oberschwaben bleibt es regnerisch mit Schauern, es besteht weiter erhöhte Gefahr vor Überschwemmungen. Richtung Kurpfalz kommt die Sonne noch am häufigsten heraus. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 22 Grad.

6:09 Uhr Das wird heute außerdem wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifstreit mit den Universitätskliniken im Land für heute zum Warnstreik aufgerufen. Gestreikt werden soll an allen vier Standorten in Baden-Württemberg: Freiburg, Tübingen, Ulm und Heidelberg. Planbare Operationen fallen aus, nur Notfälle werden behandelt. Die nächste Tarifrunde beginnt morgen (4. Juni). Insgesamt sind rund 30.000 Mitarbeiter von den Tarifverhandlungen betroffen. Seid ihr auch schon heiß auf die Fußball-EM? Was die Mannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Kasten hat, können wir heute Abend beim Testspiel gegen die Ukraine in Nürnberg sehen. Im Spielderkader mit dabei sind auch fünf Männer aus Baden-Württemberg: Deniz Undav, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt, Maximilian Beier, Waldemar Anton, Oliver Baumann und Alexander Nübel. Anpfiff ist um 20:45, die Partie wird live im Ersten übertragen.

Die Stadt Esslingen am Neckar baut einen provisorischen Damm, um eine vorhergesagte Überflutung von Teilen der Innenstadt zu verhindern. Der Scheitelpunkt werde am frühen Morgen erwartet, teilte die Stadt mit. Auch auf den Straßen könnte es ein chaotischer Morgen werden: Zwischen Plochingen und Göppingen bei Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ist die B10 überflutet und gesperrt. Außerdem hat das Landratsamt Ostalbkreis heute Morgen die Evakuierung der Tallagen von Heuchlingen, Leinzell, den Ortsteilen Mulfingen und Horn von Göggingen, sowie von Täferrot eingeleitet.

6:02 Uhr Nach Messerattacke in Mannheim: 29-jähriger Polizist gestorben Gestern Abend hat uns die Nachricht vom Tod des bei der Messerattacke in Mannheim verletzten Polizisten erreicht. Der Angreifer habe dem 29 Jahre alten Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. "Er wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt, erlag aber in den späten Nachmittagsstunden des 2. Juni seinen schweren Verletzungen", teilten die Behörden mit. Bei dem Angriff am Freitag hatte der mutmaßliche Täter sechs Menschen verletzt, bevor die Polizei ihn durch einen Schuss stoppte. Er ist weiter im Krankenhaus und konnte bislang noch nicht vernommen werden. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hat ab heute Trauerbeflaggung am Rathaus der Stadt angeordnet. Mannheim Angriff am Freitag Nach Messerattacke in Mannheim: Verletzter Polizist ist tot Bei der Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz am Freitag wurde auch ein Polizist schwer verletzt. Am Sonntagabend ist klar: Er ist seinen Verletzungen erlegen.