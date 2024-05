Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

7:09 Uhr Historisches Urteil: Geschworene sprechen Trump schuldig Werfen wir einen Blick in die USA: Mit Donald Trump ist dort gestern zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein ehemaliger Präsident strafrechtlich verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Trump vorgeworfen, er habe seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl 2016 durch die Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verbessern wollen und den Geldfluss anschließend unrechtmäßig verbucht. Obwohl die - von keiner Seite bestrittene - Zahlung selbst nicht illegal war, soll der heute 77-Jährige bei der Erstattung des Betrags an seinen damaligen persönlichen Anwalt Michael Cohen Unterlagen manipuliert haben, um den wahren Grund der Transaktion zu verschleiern. Dadurch habe er sich der illegalen Wahlkampf-Finanzierung in 34 Fällen schuldig gemacht. Trumps Anwälte hatten argumentiert, es habe sich um gewöhnliche Anwaltshonorare gehandelt. Die Geschworenen befanden Trump in allen Anklagepunkten für schuldig. In einer kurzen Stellungnahme vor dem Gerichtssaal bezeichnete Trump die Entscheidung als "Schande". Sein Anwalt kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.

6:41 Uhr Weltnichtrauchertag: Gesundheitsorganisationen fordern weitere Verkaufsbeschränkungen Anlässlich des Weltnichtrauchertags fordert ein Bündnis von Gesundheitsorganisationen, den Verkauf von Zigaretten in Supermärkten und Tankstellen zu untersagen. Stattdessen sollten die Tabakprodukte und E-Zigaretten nur noch in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden, sagte Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. "Die gesundheitsgefährlichen Produkte sind noch immer viel zu stark präsent im Alltag - die Menschen sind dem Kaufanreiz ausgesetzt, wenn sie in der Warteschlange an der Supermarktkasse oder Tankstellentheke stehen." Enorm wichtig sei auch ein Werbeverbot an solchen Orten. Bisher ist Werbung am Verkaufsort noch erlaubt. Das DKZF und die anderen Organisationen sprechen sich zudem für eine Einheitsverpackung bei Tabakprodukten aus - Marken sollen nicht mehr zu erkennen sein. "Alle Packungen sollten olivgrün sein und in der gleichen Schriftart den Markennamen enthalten", erläuterte Schaller. "Auch die Verpackung ist eine Werbefläche, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat - daher sollte es die standardisierte Verpackung geben."

6:30 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Unwetterwarnung - viel Regen erwartet Heute erwartet uns in Baden-Württemberg ergiebiger Dauerregen - mit wenigen Auflockerungen am Oberrhein. Die Temperaturen erreichen zehn bis 18 Grad Celsius. Die Wetterprognosen für das Wochenende verheißen für manche Regionen in Baden-Württemberg nichts Gutes: Überflutungen sind nicht ausgeschlossen. Der Deutsche Wetterdienst gab bereits gestern eine Unwetterwarnung für das Land heraus. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,5 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Klimabewegung "Fridays for Future" ruft für heute in rund 90 Städten bundesweit zu Demonstrationen vor der Europawahl auf. Proteste sind auch in Stuttgart und Freiburg geplant. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen auf die Bedeutung der Europäischen Union (EU) bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam machen. Heute ist Weltnichtrauchertag. Die Zahl der Raucherinnen und Raucher unter Jugendlichen ist seit Jahren rückläufig. Fast die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen gab bei einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im vergangenen Jahr an, noch nie geraucht zu haben. In Tübingen gibt es seit genau einem Jahr am Universitätsklinikum die Mobile Raucherambulanz. Sie unterstützt stationäre Patientinnen und Patienten dabei, mit dem Rauchen aufzuhören. Ein Tief zieht von den Alpen bis nach Polen, es kann nach Ansicht von Meteorologen zum Teil ergiebigen Dauerregen bringen. Den Experten zufolge sind Überflutungen möglich, viele Flüsse führen ohnehin mehr Wasser als sonst, Böden sind feucht und können keinen Niederschlag mehr aufnehmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt, Überflutungen von Straßen und Erdrutsche seien möglich.

6:09 Uhr Bundesweite Klima-Demos von "Fridays for Future" Die Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays for Future" rufen für heute in rund 90 Städten bundesweit zu Demonstrationen vor der Europawahl auf. In Baden-Württemberg sollen die Proteste unter anderem in Stuttgart, Tübingen, Mannheim und Freiburg stattfinden. Die Bewegung fordert den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien. Das neue EU-Parlament müsse sich klar für Klimaschutz und Demokratie entscheiden, sagte Frieda Egeling, Sprecherin von "Fridays For Future Berlin" in einer Mitteilung.

6:05 Uhr Kriminelle betrügen beim Deutschlandticket Immer mehr Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg klagen über einen massiven Betrug beim Deutschlandticket. Kriminelle nutzen dabei falsche oder gestohlene Kontodaten für die Bestellung. Die Abbuchung geht dann nicht durch. Dadurch sind beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und anderen Verbünden bereits Schäden von über 200.000 Euro entstanden. Der Freiburger Verkehrsverbund bietet deshalb aktuell das Deutschlandticket nur als Chipkarte an. Das habe den Betrug deutlich eingedämmt. Baden-Württemberg Stuttgarter VVS am stärksten betroffen Massiver Betrug beim Deutschlandticket-Kauf in BW In Baden-Württemberg berichten Verkehrsunternehmen von Betrügereien beim Verkauf des Deutschlandticket. Kriminelle nutzen dabei falsche oder gestohlene Kontodaten von Verbrauchern. 9:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR Kultur

6:01 Uhr Ritter Sport-Chef verteidigt Entscheidung: "Auch russische Kinder essen gerne Schokolade" Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, hat sein Festhalten am Russland-Geschäft verteidigt. "Auch russische Kinder essen gerne Schokolade", sagte er gestern dem "Focus". Der Krieg werde zudem nicht von Nahrungsmittelrestriktionen gewonnen. "Unsere Entscheidung war richtig, und ich würde sie wieder genauso treffen", sagte der Geschäftsführer. Russland sei für Ritter Sport der zweitgrößte Markt. "Wenn wir da rausgegangen wären, hätten wir 200 Leute am Standort Waldenbuch freistellen müssen." Das Unternehmen aus Waldenbuch in Baden-Württemberg war nach Beginn des Krieges stark dafür in die Kritik geraten, weiter Schokolade nach Russland zu liefern. Ritter Sport hatte den Schritt unter anderem mit Auswirkungen für die Produktion begründet, wovon letztlich auch die Kakaobauern in Westafrika, Mittel- und Südamerika betroffen wären. Das Unternehmen beschloss, nicht mehr in den russischen Markt zu investieren, Werbung zu stoppen und den Gewinn aus Russland an humanitäre Hilfsorganisationen zu spenden.