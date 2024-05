Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

6:28 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: anfangs freundlich, dann regnerisch Gestern war in Baden-Württemberg in vielen Teilen ein freundlicher Frühlingstag. Auch heute scheint anfangs vor allem in Württemberg noch die Sonne. Doch gegen Nachmittag bringen Wolken immer öfter Regen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 14 und 20 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,9 MB | MP4)

6:15 Uhr Riskanter TikTok-Trend: Mädchen in Bad Saulgau ohnmächtig Auf der bei Kindern und Jugendlichen beliebten Social-Media-Plattform TikTok gibt es immer wieder kuriose aber auch riskante Trends. Nach der "Hot Chip Chellenge", bei der gefährlich scharfe Chips gegessen werden sollten, ist derzeit der "Pilotentest" oder auch "Blackout-Challenge" beliebt. Dabei hat ein Mädchen in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) das Bewusstsein verloren und ist mit dem Kopf auf den Boden geprallt. Ziel der Challenge ist ein Rauschgefühl, das sich kurz vor der Ohnmacht einstellen soll. Bad Saulgau Gefährlicher Trend soll Rauschgefühl bescheren Wegen TikTok-Challenge: Mädchen in Bad Saulgau zusammengebrochen Nach dem sogenannten Pilotentest ist ein Mädchen zusammengebrochen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:08 Uhr BW-Kultusministerium will die Versetzungsregeln an Schulen nicht ändern Das baden-württembergische Kultusministerium sieht keine Veranlassung für neue Versetzungsregeln. Der Chef der Pisa-Studie, Andreas Schleicher, hatte in einem Zeitungsinterview gefordert, das Sitzenbleiben an den Schulen abzuschaffen. Das Kultusministerium teilte auf SWR-Anfrage mit, wenn Schülerinnen und Schüler das Klassenziel nicht erreichten, bedeute das nicht automatisch, dass sie sitzenblieben. Sie könnten auch auf Probe versetzt werden und die nächsthöhere Klasse zunächst etwa vier Wochen lang besuchen. Änderungen am Schulgesetz seien nicht geplant, so das Ministerium. Pisa-Chef Schleicher hatte kritisiert, dass Lernprobleme durch das Sitzenbleiben nicht gelöst würden. Auch die Bildungsgewerkschaften GEW und VBE zeigten sich dem SWR gegenüber offen für eine Erneuerung der Versetzungsregeln. Die Abschaffung des Sitzenbleibens sei Teil einer guten inklusiven Schule, sagte ein GEW-Sprecher.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Autofahrerinnen und Autofahrer müssen ab heute mit viel Verkehr auf den Straßen im Land rechnen. Der ADAC warnt vor langen Staus bereits ab heute Nachmittag, weil damit zu rechnen ist, dass viele Menschen das lange Fronleichnamswochenende für einen Kurzurlaub nutzen. Kritisch dürfte dann auch das kommende Wochenende werden. Denn dann kommen auch noch die dazu, die zum Ende der Pfingstferien in Baden-Württemberg wieder nach Hause fahren.



Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) besucht heute das neue Cybercrime-Zentrum in Karlsruhe. Das Zentrum hat Anfang des Jahres seine Arbeit aufgenommen und ist zuständig für besonders anspruchsvolle Ermittlungen im Bereich der Computer- und Informationstechnik. Es will heute unter anderem seine Arbeitsweise präsentieren und zeigen, was es bereits bewirken konnte.



In Heidelberg beginnt die Jahrestagung des dortigen Zoos und des Verbands der Zoologischen Gärten. Die Teilnehmenden aus den nach Angaben des Veranstalters "führenden 70 Zoos" in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz präsentieren und diskutieren dabei innovative Strategien. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Naturnahe Bildung und gesellschaftliches Engagement".

6:01 Uhr Leiche aus dem Bodensee in Friedrichshafen geborgen Rettungskräfte haben gestern eine Leiche aus dem Bodensee in Friedrichshafen geborgen. Es handelt sich vermutlich um den 23-jährigen Tretbootfahrer, der seit Pfingstmontag vermisst wurde. Der Tote sei etwa 500 Meter vom Ufer entfernt gefunden worden, teilte die Polizei mit. Rund zehn Einsatzkräfte hatten dort erneut nach dem 23-Jährigen gesucht. Ob es sich bei dem Toten tatsächlich um den Vermissten handelt, könne allerdings noch nicht bestätigt werden. Gewissheit soll nun ein DNA-Test bringen.