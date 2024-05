"Queer Festival Heidelberg": Community ruft zu Solidarität nach Angriff auf

per Mail teilen

Nach einer Musical-Aufführung auf dem Heidelberger "Queer Festival" soll es am Wochenende zu einem Übergriff gekommen sein. Die Polizei ermittelt.

Seit Anfang Mai läuft in Heidelberg das "Queer Festival" - ein Ort, an dem Toleranz und Vielfalt im Mittelpunkt stehen. Am Sonntag soll es dort zu einem Übergriff auf eine Theater-Gruppe gekommen sein.

Der Vorfall hat sich nach einer Musical-Aufführung ereignet, schreibt das Performance Theater Heidelberg (PTH) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit den Veranstaltern des Festivals sowie dem Veranstaltungsort Karlstorbahnhof.

Angriff auf Theater-Gruppe

Eine Gruppe junger Menschen habe Mitglieder des PTH-Ensembles zunächst aggressiv auf deren geschlechtliche Identitäten und sexuellen Orientierungen angesprochen. Als sich die drei Künstler*innen von der Gruppe entfernten, habe man sie mit Steinen beworfen und körperlich angegriffen.

Dieser Hass ist nicht nur beunruhigend, er ist lebensgefährlich.

Gegen die Angreifer wurde Anzeige erstattet. Mittlerweile ermittelt die Polizei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg.

Queere Community ruft zu Solidarität auf

Am Mittwochabend geht das "Queer Festival Heidelberg" zu Ende. Das Festival-Team hatte für den Abend zu Solidarität mit den Betroffenen aufgerufen.

Das Fest ist in Heidelberg eine Institution. Seit 2009 bietet es queeren Künstler*innen aus der ganzen Welt eine Plattform.