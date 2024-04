Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

10:00 Uhr Einen schönen 24.4.24! Es ist 10 Uhr - und damit endet der Newsticker am Mittwoch. Habt ihr heute noch nichts geplant? Wie wäre es mit einer spontanen Trauung? Das geht heute, am beliebten Trau-Datum 24.4.24 in der Veitskirche Leipheim im Kreis Günzburg. "Hochzeit für Kurzentschlossene" heißt die Aktion der Kirche.

9:53 Uhr Spionage-Vorwurf gegen Mitarbeiter: Krah bleibt AfD-Spitzenkandidat Der AfD-Politiker Maximilian Krah bleibt trotz der mutmaßlichen China-Spionage eines Mitarbeiters Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl. Er sei mit der Parteiführung übereingekommen, dass er am Samstag beim Wahlkampfauftakt in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) nicht dabei sein werde, "aber ich bin und bleibe Spitzenkandidat", sagte Krah in Berlin. Den betreffenden Mitarbeiter in seinem EU-Abgeordnetenbüro, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, werde er umgehend kündigen.

9:43 Uhr Frostige Nächte noch im April: Problem für Obdachlose In kalten Nächten finden Heilbronner Obdachlose Unterschlupf im "Erfrierungsschutz" - aber nur bis Ende März. Im April wird die Kälte für die Betroffenen zur Herausforderung. Um den Wohnungslosen zu helfen, fährt die Aufbaugilde mit einem Bus zu verschiedenen Plätzen in Heilbronn, an denen sich Obdachlose aufhalten. Die mobile Kältehilfe versorgt diese bei Bedarf mit Schlafsäcken, Isomatten und einem warmen Getränk. Das kleine Team aus Ehrenamtlichen könne dies aber nur ein- bis maximal zweimal die Woche leisten, so Hans-Martin Klenk von der Heilbronner Aufbaugilde.

9:39 Uhr E-Auto-Gebrauchtmarkt: Besserung in Sicht Gebrauchte E-Autos sind Mangelware, die Preise hoch, die Batterie ein Risiko. Im jüngsten Gebrauchtwagenreport des Marktbeobachters DAT können sich nur 13 Prozent der Gebrauchtwagen-Interessenten vorstellen, ein E-Auto zu kaufen. Das liegt vor allem an drei Gründen: 1. Auch wenn das E-Auto äußerlich top-gepflegt glänzt - wie der Vorbesitzer die Batterie behandelt hat, sieht man dem Fahrzeug nicht an. 2. Der Durchschnittspreis für ein gebrauchtes E-Auto liegt bei knapp 30.000 Euro, so das Onlineportal Autoscout24. Aber ein Gebrauchtwagen-Erstkäufer will in der Regel nur rund 10.000 Euro ausgeben und dafür gibt es auf dem E-Gebrauchtwagenmarkt oft nur kleine, reichweitenschwache und somit uninteressante Modelle. 3. Im vergangenen Jahr sind 97.000 gebrauchte E-Autos verkauft worden, so die Angaben des Kraftfahrtbundesamtes. Das sind 1,6 Prozent des gesamten Gebrauchtwagenmarktes. Die Chance, ein ganz bestimmtes gebrauchtes E-Modell in einer Wunsch-Farbe mit Wunsch-Ausstattung in der Nähe oder überhaupt in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder in angrenzenden Bundesländern zu finden, ist angesichts dieser Zahlen klein. Warum dennoch Besserung in Sicht ist, lest ihr hier:

Noch wenig Auswahl und Reichweitenangst Auf dem Markt für gebrauchte E-Autos ist Besserung in Sicht Gebrauchte E-Autos sind Mangelware, die Preise hoch, die Batterie ein Risiko. Aber: Eine Viertelmillion E-Pkw soll auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen. Und es soll mehr Akku-Kapazitäts-Checks geben.

9:17 Uhr Verschollene Gitarre von John Lennon auf Dachboden gefunden Was habt ihr mal so zufällig gefunden? Eine Gitarre, die einst von John Lennon gespielt wurde und lange als verschollen galt, ist in Großbritannien auf einem Dachboden wiederentdeckt worden. Das zwölfsaitige Instrument vom Typ Hootenanny des deutschen Herstellers Framus ist auf vielen Bildern von Studio-Sessions für das Album "Help!" und auch in dem gleichnamigen Beatles-Film aus dem Jahr 1965 zu sehen. Sie soll nun beim Auktionshaus Julien's Auctions in New York Ende Mai unter den Hammer kommen. Der Schätzpreis liegt zwischen 600.000 und 800.000 US-Dollar.

9:06 Uhr Weitere Einzelheiten nach Polizei-Schuss in Uni Mannheim Nach dem Tod eines 31-Jährigen nach einem Polizeieinsatz in der Mannheimer Uni-Bibliothek sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass nur ein Polizist auf den Mann geschossen habe, sagte ein Polizeisprecher - und zwar nur einmal. Der 31-Jährige sei in diesem Moment mit einer Machete bewaffnet auf die Polizisten zugelaufen, so dass diese unmittelbar bedroht gewesen seien. Beim Notruf aus der Uni-Bibliothek sei noch nicht von der Machete die Rede gewesen. Deshalb waren zuerst nur zwei Polizisten vor Ort, so der Polizeisprecher. Der 31-Jährige soll davor gegenüber einer Uni-Mitarbeiterin handgreiflich geworden sein. Sie hatte ihn offenbar angesprochen, weil er in der Bibliothek Aufkleber anbringen wollte. Die Mannheimer Polizei hat nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf, dass der Mann psychisch krank gewesen sein könnte. Er war am Abend im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

8:45 Uhr Jobcenter-Mitarbeitende kritisieren Bürgergeld Das Bürgergeld ist seit seiner Einführung im Januar 2023 umstritten - und das auch bei denjenigen, die es in der Praxis anwenden müssen. Eine erste Untersuchung hat ergeben, dass viele Beschäftigte in den Jobcentern die Reform kritisieren. Mehr als 73 Prozent bemängeln die milderen Strafen, wenn Bürgergeldbezieher Termine oder Fristen versäumen. Eine Mehrheit der Befragten lehnt auch die Erhöhung der Regelsätze für Erwachsene ab - und dass ein höheres Vermögen der Betroffenen unangetastet bleiben darf. Positiv beurteilen die Jobcenter-Mitarbeitenden dagegen die höheren Regelsätze für Kinder sowie das verbesserte Coaching-Angebot für Langzeitarbeitslose. Rund 60 Prozent der Befragten bezweifeln allerdings, dass die neuen Regeln genug Bürgergeldbezieher dazu bringen, sich eine Stelle zu suchen. Für die Studie haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sowie die Universität Bochum insgesamt 1.900 Beschäftigte in sieben nordrhein-westfälischen Jobcentern befragt.

8:39 Uhr LKA ermittelt auf Hochtouren nach tödlichem Polizeieinsatz in Mannheim Nach den tödlichen Schüssen auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann in der Universität Mannheim laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Einzelheiten zu dem Vorfall gestern seien weiterhin noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittle nun. Es sollten unter anderem Zeugen befragt werden, Spuren untersucht und das Geschehen rekonstruiert werden. Auch die Leiche des 31-Jährigen solle obduziert werden. Der 31 Jahre alte Mann war am gestern Nachmittag im Bereich der Bibliothek der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aufgefallen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und dem LKA mitteilten. Als er dann randalierte und eine Angestellte aggressiv anging, wurde die Polizei alarmiert, wie der Polizeisprecher sagte. Gegenüber den Beamten soll sich der Mann aggressiv verhalten haben, wie es weiter hieß. Diese hatten daraufhin auf den 31-Jährigen geschossen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb.

8:23 Uhr Was steht in der Bundespolitik heute an? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt am Nachmittag in Berlin die Frühjahrsprognose der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass die Wachstumserwartungen für dieses Jahr minimal nach oben korrigiert werden, und zwar auf ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 Prozent. Im Februar hatte die Regierung die Prognose heruntergeschraubt auf ein Wachstum von nur noch 0,2 Prozent. Das Bundeskabinett will heute die im Juli geplante Rentenerhöhung auf den Weg bringen. Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen um 4,57 Prozent steigen. Das Plus geht auf die gute Lohnentwicklung zurück. Anders als im vergangenen Jahr steigen die Renten wieder stärker als die Inflation. Zudem will das Kabinett einen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit verabschieden.

8:17 Uhr Haftbefehl gegen AfD-Mitarbeiter wegen China-Spionageverdacht Wir haben heute bereits im Newsticker am Morgen berichtet, dass der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah heute bei den AfD-Chefs vorgeladen ist. Nun gibt es eine aktuelle Meldung zu dem Fall, die gerade kam: Der wegen Spionageverdachts für China festgenommene Mitarbeiter von Maximilian Krah ist in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe einen Haftbefehl wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit gegen ihn in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

8:04 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomat in Gerlingen Am frühen Morgen gegen 2 Uhr haben Unbekannte in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion in der Hauptstraße war offenbar so gewaltig, dass die Sparkassen-Filiale erheblich beschädigt wurde. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten die Polizei alarmiert, bestätigte eine Polizei-Sprecherin. Die Geldautomaten wurden völlig zerstört. Verletzte hat es laut Polizei aber nicht gegeben. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt. Ermittler des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und des baden-württembergischen Landeskriminalamts sind noch vor Ort. Der Vorraum der Bankfiliale ist komplett zerstört. 7aktuell.de

7:49 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW: Stockender Verkehr auf A6 und A8 Ein Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg - für alle, die gleich ins Auto steigen müssen: Auf der A6 Kaiserslautern Richtung Heilbronn zwischen Frankenthal und Viernheimer Dreieck stockt der Verkehr aktuell auf acht Kilometern. Das bedeutet eine Verzögerung von bis zu 20 Minuten. Auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Kirchheim Teck-West und Stuttgart-Plieningen wird gebaut, hier aktuell zehn Kilometer stockender Verkehr. Damit müsst ihr mit bis zu 20 Minuten Verzögerung rechnen. Und auf der B14 Stuttgart Richtung Backnang zwischen Maubach und Backnang-West gibt es gerade drei Kilometer Stau. Hier kann sich die Fahrt bis zu 35 Minuten verzögern.

7:35 Uhr Studie: Jede zweite Lehrkraft beobachtet Gewalt an eigener Schule Laut einer Umfrage der Robert Bosch Stiftung beobachtet fast jede zweite Lehrkraft Gewalt an der eigenen Schule. Das hat die Stiftung in ihrer jährlichen Umfrage, dem Schulbarometer, erhoben. Für Baden-Württemberg sei die Umfrage repräsentativ, teilte die Stiftung mit. Demnach sehen 47 Prozent der befragten Lehrkräfte Probleme mit Psychischer oder Physischer Gewalt unter Schülerinnen und Schülern. Besonders betroffen sind laut dem Deutschen Schulbarometer Einrichtungen in benachteiligter Lage - an 70 Prozent dieser sogenannten Brennpunktschulen könne man diese Entwicklung beobachten. Außerdem erhöhe Gewalt an der eigenen Schule das Burnout- und Stressrisiko bei Lehrkräften deutlich. Die Leiterin des Bereichs Bildung bei der Stiftung, Dagmar Wolf, bezeichnete die Ergebnisse als "Momentaufnahme eines kranken Systems". Lehrkräfte forderten bundesweit mehr psychosoziale Unterstützungsangebote - in Baden-Württemberg sei die Lage aber vor allem an Gymnasien und Beruflichen Schulen entspannt, hier gebe es mit 66 Prozent die meisten psychosozialen Unterstützungsangebote. Sendung am Mi. , 24.4.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:28 Uhr Tiktok-Gesetz auch vom US-Senat gebilligt Wie geht es in den USA weiter mit der auch hierzulande viel genutzten Kurzvideo-App Tiktok? Das US-Gesetz, das einen Eigentümerwechsel bei Tiktok erzwingen soll, hat jetzt auch den Senat als zweite Kongresskammer passiert. Damit kommt es nun auf den Tisch von Präsident Joe Biden, der bereits ankündigte, dass er es unterschreiben wird. Der in China ansässige Bytedance-Konzern hätte danach maximal ein Jahr Zeit, sich von Tiktok zu trennen. Ansonsten soll die App aus amerikanischen App-Stores verbannt werden. Unklar ist, ob das Vorhaben vor US-Gerichten bestehen kann. Schon eine früheren Verbotsdrohung scheiterte dort. Bytedance wird in den USA parteiübergreifend als chinesisches Unternehmen gesehen, das sich entsprechend dem Willen der Kommunistischen Partei Chinas beugen müsse. Deshalb wird gewarnt, chinesische Behörden könnten sich in großem Stil Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer verschaffen - und die Plattform auch für politische Einflussnahme nutzen. Tiktok bestreitet dies seit Jahren. Sendung am Mi. , 24.4.2024 5:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:15 Uhr Viele Gäste des Stuttgarter Frühlingsfestes leiden unter Übelkeit Nach dem Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes leiden zahlreiche Gäste unter Erbrechen, Durchfall und Übelkeit. Sie waren alle in demselben Festzelt. Mehrere Dutzend Menschen hätten sich gestern gemeldet, bestätigte ein Sprecher der Stadt Stuttgart die Vorfälle dem SWR. Gesundheitsamt und Veterinärbehörde seien vor Ort auf dem Cannstatter Wasen und suchten mit Hochdruck nach der Ursache. Man nehme die Meldungen sehr ernst, heißt es. Jedoch gebe es noch keinen konkreten Verdacht, wo und wie sich die Menschen tatsächlich infiziert haben könnten. Technische und hygienische Mängel seien vor Ort nicht festgestellt worden. Die Behörden haben Lebensmittelproben genommen. Diese müssten jetzt noch ausgewertet werden. Sendung am Mi. , 24.4.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:57 Uhr AfD-Chefs beraten mit Krah über Vorgehen in Spionage-Fall Nach der Festnahme eines Mitarbeiters von AfD-Europapolitiker Markus Krah wegen des Verdachts der Spionage für China wollen die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla heute ein Krisengespräch mit dem Parteikollegen führen. Bei dem Treffen am Vormittag geht es um das weitere Vorgehen und mögliche Konsequenzen. Krah ist Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Nach dem Gespräch ist eine Stellungnahme geplant. Gegen Krah selbst gibt es Vorwürfe, Bestechungsgeld für pro-russische Propaganda angenommen zu haben. Medienberichten zufolge wurde er deshalb jüngst von der US-Bundespolizei FBI befragt.

6:32 Uhr Wetter für Baden-Württemberg: Windig mit Schauern Heute wird es ungemütlich in Baden-Württemberg: Nach einem frostigen Start in den Tag mit Temperaturen zwischen minus vier und zwei Grad bleibt es auch im Tagesverlauf kalt. Bei maximal zehn Grad liegen die Temperaturen meist im einstelligen Bereich. Zudem ziehen am Vormittag zunächst vereinzelt Schauer im Norden des Landes auf, bis zum Nachmittag regnet es dann landesweit, teilweise mit Gewittern. Es weht böiger Westwind. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,8 MB | MP4)

6:24 Uhr Grün-Schwarz bringt Sprachförderung auf den Weg Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nannte es gestern am späten Nachmittag "sicher eines der wichtigsten Projekte überhaupt in der Koalition" - und er meinte damit das Sprachförderprogramm an Kitas und Grundschulen im Land, das Grün-Schwarz gestern beschlossen hat. Damit sollen Sprachdefizite vor allem von Vorschulkindern angegangen werden. Betroffene Kita-Kinder sollen im Jahr vor der Einschulung eine verpflichtende Sprachförderung von vier Stunden pro Woche erhalten. Das Programm wird auf Dauer viel Geld kosten: Die Regierung rechnet mit einem dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr. Wie sehen die Reaktionen darauf aus? Lehrerverbände begrüßen das geplante Sprachförderpaket. Der Grundschulverband sieht darin einen wichtigen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit. Die Oppositionsfraktionen SPD und FDP reagieren kritischer. Laut SPD enthält das Paket wenig Neues und komme zu spät. Bereits laufende Programme würden lediglich mit neuem Etikett versehen. Die FDP spricht von viel Wind um Nichts. Baden-Württemberg Dreistelliger Millionenbetrag Grün-Schwarz beschließt Paket zur Sprachförderung von Kindern in BW Viele Kinder haben laut Studien große Probleme beim Lesen und Schreiben. Die Regierungsfraktionen in BW haben sich deshalb auf ein Förderprogramm in Kitas und Grundschulen geeinigt. Sendung am Mi. , 24.4.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:14 Uhr Das wird heute wichtig In Heilbronn findet heute die offizielle Gedenkveranstaltung für das Dachsteinunglück statt. Vor 70 Jahren, im April 1954, kamen Schüler und Lehrer der heutigen Dammrealschule am Dachsteinmassiv in Oberösterreich ums Leben. Im Vorfeld der Gedenkveranstaltung haben Schülerinnen und Schüler das Unglück im Fach Geschichte aufgearbeitet - und haben zudem ein Kunstwerk erstellt. Vor welchen Herausforderungen stehen die Lehrkräfte? Diese Frage und andere beantwortet das Deutsche Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung, der heute veröffentlicht wird. Bei der Lehrkräftebefragung ging es auch um Gewalt unter Schülern und Erschöpfung der Lehrerinnen und Lehrer. Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) stellt heute die neue Achterbahn "Voltron Nevera" vor. Sie soll am Freitag eröffnet werden. "Voltron Nevera powered by Rimac", so der komplette Name, steht im neu errichteten kroatischen Themenbereich. Die Achterbahn kann nach Angaben des Betreibers rund 20.000 Menschen pro Tag befördern.

6:07 Uhr Uni Mannheim: Polizei schießt auf mutmaßlichen Randalierer Die Polizei hat gestern Nachmittag in einer Bibliothek der Mannheimer Universität auf einen 31-jährigen Mann geschossen. Er wurde dadurch verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann soll gegenüber einer Angestellten der Bibliothek handgreiflich geworden sein. Als Polizisten eintrafen, habe der 31-Jährige eine Machete in seiner Hand gehalten. Es sei zu "einer Bedrohungslage gegenüber den Einsatzkräften" gekommen, die daraufhin auf den Mann geschossen hätten. Aufgrund wiederholten negativen Verhaltens hatte die Bibliothek bereits ein Hausverbot gegen ihn verhängt. Er sei auch polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es. Das Landeskriminalamt ermittelt. Mannheim Mit Machete Bewaffneter in Uni-Bibliothek Universität Mannheim: 31-Jähriger stirbt nach Schuss von Polizei In einer Bibliothek der Universität Mannheim ist am Dienstagnachmittag ein Mann von der Polizei angeschossen worden. Er hatte zuvor dort randaliert. Der 31-Jährigen starb später. Sendung am Di. , 23.4.2024 23:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:01 Uhr Klage am Verwaltungsgericht: Wer trägt die S21-Mehrkosten? Dass die Kosten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 längst erheblich über den Planungen liegen, ist bekannt - doch wer übernimmt die Mehrkosten? Die Deutsche Bahn will, dass sich die Stadt und der Flughafen Stuttgart daran beteiligen - und versucht, die Forderungen vor dem Verwaltungsgericht durchzusetzen. Ob die Bahn mit der Klage Erfolg haben wird, ist offen - doch Stadt und Flughafen machten gestern im Gericht deutlich: Sie könnten sich die Mehrkosten gar nicht leisten. Mein Kollege Frieder Kümmerer hat die gestrige Verhandlung verfolgt: Stuttgart Gerichtsverfahren geht weiter S21-Mehrkosten: Droht Stuttgart durch Klage ein finanzieller Kollaps? Wer muss die Mehrkosten für Stuttgart 21 zahlen? Darüber streiten die Bahnprojektpartner vor Gericht. Die Stadt Stuttgart und der Flughafen erklärten nun: Sie können sich das nicht leisten. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg