Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

7:08 Uhr Knöllchen aus der Schweiz ab Mai auch in Deutschland vollstreckt Wer in der Schweiz zu schnell gefahren ist oder falsch geparkt hat, muss bald seinen Strafzettel in Deutschland bezahlen: Knöllchen aus dem Nachbarland werden künftig auch bei uns vollstreckt - möglich macht das ein neues Abkommen, das ab dem 1. Mai gelten wird. Laut Bundesinnenministerium in Berlin werden aber auch Schweizer, die gegen die Verkehrsregeln in Deutschland verstoßen, strenger zur Kasse gebeten. Voraussetzung für die Vollstreckung: Die verhängte Geldsanktion muss mindestens 70 Euro beziehungsweise 80 Schweizer Franken betragen. Eine Schwelle, die in der Schweiz schnell erreicht ist: Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h kostet dort bereits mindestens 180 Euro. Baden-Württemberg Kein "Aussitzen" mehr möglich Strafzettel aus der Schweiz: Vollstreckung ab Mai auch in BW Wer in der Schweiz zu schnell fährt oder falsch parkt, muss bald seinen Strafzettel in Deutschland bezahlen. Ein neues Abkommen soll das möglich machen.

Der Präsident des Landeskriminalamts, Andreas Stenger, geht von einer hohen Dunkelziffer an Mafiosi in Baden-Württemberg aus. Rund 170 Personen habe man in Baden-Württemberg auf dem Radar, die der Mafia zugerechnet werden, sagte Stenger. Das Problem sei, dass die Mafia im Verborgenen agiere. "Das Wesensmerkmal der Mafia ist ihre Unauffälligkeit. Die wollen sich unterhalb des Radars bewegen." In dieser Unauffälligkeit liege auch die Gefahr. Die Mafiosi seien ein Querschnitt der Gesellschaft. "Das ist nicht der Klischee-Pizzabäcker und Eisdielen-Betreiber, sondern das sind Menschen, die in ganz anderen Kontexten leben", so der LKA-Präsident. Die Mafia unterwandere die Gesellschaft "wie ein Krake" und nehme Einfluss auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben. Wenn die Integrität von Wirtschaftsprozessen nicht mehr gewährleistet sei, wirke sich das auch negativ auf das Leben der Bürger aus, sagte Stenger. Stuttgart Unterwandert alle Bereiche der Gesellschaft Mafia-Hochburg Baden-Württemberg: LKA-Chef geht von hoher Dunkelziffer aus Baden-Württemberg gilt als Deutschlands Hochburg der Mafia. Das LKA warnt, dass diese die Gesellschaft immer weiter unterwandert. Auch dort, wo man vielleicht nicht damit rechnet.

In der Debatte um die umstrittene unterirdische Speicherung von CO2 hat sich der Klima-Sachverständigenrat in Baden-Württemberg für die Nutzung des Verfahrens ausgesprochen. Ohne die neue CO2-Speichertechnik werde es für BW schwer, die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen, heißt es in einem Impulspapier des Gremiums, das dem SWR vorliegt. Die Experten fordern von der Landesregierung in Stuttgart mehr Einsatz für diese Technik und ein neues Pipeline-Netz. Was die Forderung mit der Zementindustrie in Baden-Württemberg zu tun hat und warum die Technik umstritten ist, könnt ihr im Artikel von Christian Susanka und Henning Otte aus der SWR Redaktion Landespolitik lesen: Baden-Württemberg Braucht BW eine Pipeline für klimaschädliches Kohlendioxid? Klimaexperten fordern von Landesregierung Einsatz für umstrittene CO2-Speichertechnik Die einen fürchten sie, die anderen sehen eine Chance für den Klimaschutz. Die CO2-Verpressung unter der Erde ist umstritten. Aber was hat das mit der Zementindustrie in BW zu tun?

Viele Rottenburgerinnen und Rottenburger hatten gestern einen spannenden Wahlabend erwartet. Doch als die Auszählung der Stimmen bei der OB-Wahl begann, zeichnete sich schnell ab, dass der amtierende Oberbürgermeister von Rottenburg (Kreis Tübingen), Stephan Neher (CDU), wohl auch weiterhin die Geschicke der Stadt lenken würde. Vor drei Wochen hatte Neher die absolute Mehrheit noch denkbar knapp verfehlt: Im ersten Wahlgang kam er auf 49,92 Prozent der Stimmen. Bei der Auszählung der gestrigen Stichwahl war die Sache dagegen klar: Neher pendelte von Beginn an um die 60 Prozent und kam laut vorläufigem Ergebnis schließlich auf 57,58 Prozent. Nicht haushoch, aber gewonnen ist gewonnen, kommentierte er. Sein Gegenkandidat Klaus Weber (parteilos) kam laut vorläufigem Ergebnis auf 42,42 Prozent. Hier gibt's die Ergebnisse der Auszählung. Die Wahlbeteiligung lag bei bei rund 44,1 Prozent.

6:27 Uhr Wetterbericht für BW: Wieder sehr warm, trüber Himmel Nach einem sommerlichen Wochenende mit Wärme-Rekord wird es auch heute außergewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad im Hochschwarzwald und 29 Grad im Breisgau. Sonnige Phasen wechseln sich mit Wolkenfeldern ab - jedoch ist der Himmel wie auch in den vergangenen Tagen oft getrübt durch Saharastaub. Am Dienstag wird es dann deutlicher kühler, windig und teilweise nass. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,5 MB | MP4)

6:20 Uhr Memoiren von Wolfgang Schäuble erscheinen Über viele Jahre prägte er die deutsche Politik: Wolfgang Schäuble. Kurz nach Weihnachten verstarb der CDU-Politiker aus Offenburg (Ortenaukreis). Noch wenige Tage vorher war er ein letztes Mal nach Berlin gefahren, um seine Memoiren fertig zu stellen, die heute erscheinen. Schon vor dem Erscheinungstag haben Schäubles Memoiren Wellen geschlagen. In bereits vorab veröffentlichten Auszügen berichtet Schäuble von einem Putschversuch der CSU gegen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015. Schäuble habe der Kanzlerin damals stets beigestanden und einen Putsch entschieden abgelehnt.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Heute erscheinen die Memoiren des im Dezember verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble. Verlegt hat das Buch der Klett Cotta Verlag in Stuttgart. Bereits vergangene Woche sorgte eine vorab publik gewordene Episode aus dem Buch für Aufsehen: Schäuble berichtet darin, der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) habe ihn zum Sturz der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überreden wollen. Stoiber wollte diese Behauptung nicht kommentieren. Am heutigen 8. April ist der internationale Tag der Sinti und Roma. Das Datum erinnert an die Anfänge der Roma-Bürgerrechtsbewegung und geht auf den ersten internationalen Kongress des fahrenden Volkes am 8. April 1971 in London zurück. Unter anderem in Stuttgart und Freiburg gibt es Veranstaltungen zu diesem Anlass.