Halbfinale: Friedrichshafen erzwingt Spiel fünf gegen Giesen

Die Saison der Volleyballer des VfB Friedrichshafen geht weiter. Gegen Giesen gab es im vierten Spiel der Serie "Best-of-Five" einen klaren Sieg.

Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat in der Volleyball-Bundesliga (VBL) das vorzeitige Play-off-Aus verhindert und träumt weiter vom erneuten Einzug in das Endspiel. Im vierten Spiel der Halbfinalserie gegen die Helios Grizzlys Giesen setzte sich Friedrichshafen mit 3:0 (25:21, 27:25, 25:20) durch und glich zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt damit am Mittwoch (19.00 Uhr) in Giesen.

VfB und Berlin dominieren in den letzten Jahren die Liga

Im Endspiel wartet bereits Serienmeister Berlin Recycling Volleys. Die Berliner hatten sich in ihrem Halbfinale souverän mit 3:0 gegen die SVG Lüneburg durchgesetzt und spielen um den achten Titel in Folge. Sollte sich Friedrichshafen gegen Giesen durchsetzen, würde das Dauerduell zwischen dem VfB und Berlin in die nächste Runde gehen. Seit 2013 bestreiten immer diese beiden Mannschaften die Finalserie.