Viel los bei verkaufsoffenen Sonntagen - doch Heilbronn zweifelt an deren Zukunft

In Heilbronn und in Crailsheim hatten am Sonntag die Läden geöffnet. Viele Menschen strömten in die Innenstädte. Dennoch wackelt das Konzept und in Crailsheim startete ein anderes.

Das gute Wetter am Wochenende hat zahlreiche Menschen auch in die Innenstädte gelockt. In Heilbronn hatten zudem die Läden geöffnet und es traten im Rahmen von "Magie der Stimmen" zahlreiche Chöre aus der Region auf. Die Stadt war gut gefüllt, vor allem Cafés, Eisdielen und Bars erzielten einen guten Umsatz. Doch die Stadt denkt darüber nach, keine verkaufsoffenen Sonntage mehr zu veranstalten. Denn, zwar seien viele durch die Geschäfte oder an den Schaufenstern vorbeigezogen, sagt Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH, richtig eingekauft werde aber nicht mehr wie früher.

Bei gutem Wetter und Live-Gesang war die Heilbronner Innenstadt gut gefüllt. SWR

Stadt will für mehr Aufenthaltsqualität sorgen

Zudem gebe es das Problem mit dem Personalmangel im Einzelhandel und in der Gastronomie. Auch das spricht eher gegen einen verkaufsoffenen Sonntag, so Schoch. Stattdessen überlegt die Stadt, mehr Kultur unter der Woche und am Samstag anzubieten. So will sie mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt schaffen. Davon würden dann Handel und Gastronomie profitieren.

Crailsheim: Temporäre Fußgängerzone startet

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hatten die Geschäfte am Sonntag ebenso geöffnet. Dort zeigte man sich sehr zufrieden. Bei dem guten Wetter war viel los, auch in den Geschäften, heißt es von der Stadt. Zudem startete der Verkehrsversuch "Temporäre Fußgängerzone" in der Karl- und Wilhelmstraße.

Bis zu den Sommerferien läuft der Versuch "Temporäre Fußgängerzone" in Crailsheim. Pressestelle Stadt Crailsheim

Bis zu den Sommerferien ist dort nun die Durchfahrt mit dem Auto verboten. Stattdessen gibt es Sitzgelegenheiten und Bäume. So will die Stadt Crailsheim die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen. Vorab hatte es in den sozialen Medien viel Kritik an dem Versuch gegeben:

Versuch läuft bis zu den Sommerferien

Bei der Eröffnung am Sonntag seien die Kritiker aus dem Internet aber nicht erschienen, erzählt Stadtsprecher Mathias Grimm. Gut 100 Interessierte seien beim Eröffnungsrundgang dabei gewesen. Die Crailsheimer würden den Versuch auf sich zukommen lassen und schauen, wie es sich entwickelt, meint Grimm.

Bis zu den Sommerferien läuft der Testlauf. Dann wird evaluiert, ob dort dauerhaft eine Fußgängerzone entsteht.