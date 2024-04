Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:53 Uhr Mußmaßlicher IS-Kämpfer im Allgäu festgenommen In Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart soll der 35-Jährige zwischen 2012 und 2015 in seinem Heimatland Syrien aktiv gewesen sein. Der Mann soll an mindestens vier Gefechten während der dreijährigen Belagerung des Militärflughafens der Stadt Dair as-Saur teilgenommen haben. Außerdem soll er die "rechte Hand" des Anführers der "Katibat Abu Bakr al-Siddik" gewesen sein, einer weiteren, ebenfalls islamistisch ausgerichteten Terrororganisation. Die deutsche Justiz wirft ihm zudem vor, für die Freilassung eines IS-Gefangenen ein Lösegeld gefordert und Brennstoff an die Menschen in der Region verkauft zu haben, um die Terrormiliz zu finanzieren. Von Mitte 2015 an habe der Syrer schließlich in der Gegend von Aleppo gekämpft und Kriegsbeute verteilt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Isny im Allgäu Vorwurf: In Syrien aktiv gewesen Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Isny festgenommen In Isny im Allgäu ist ein mutmaßliches Mitglied der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Der 35-Jährige soll zwischen 2012 und 2015 in Syrien aktiv gewesen sein.

6:38 Uhr Feuer in Asylbewerberunterkunft in Forchtenberg Im Forchtenberger Stadtteil Sindringen (Hohenlohekreis) steht eine Asylbewerberunterkunft in Flammen. Einsatzkräfte sind vor Ort. Laut Polizei gibt es aktuell keine Verletzten, vier Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer ist nach ersten Angaben in den frühen Morgenstunden im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Womöglich sei der Brand durch ein Elektrogerät ausgelöst worden. Die Bewohner werden in der nahegelegenen Umgebung untergebracht, heißt es. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Forchtenberg Alle vier Bewohner in Sicherheit Feuer in Asylbewerberunterkunft in Forchtenberg ausgebrochen In Forchtenberg steht eine Asylbewerberunterkunft in Brand. Ersten Angaben nach konnten alle vier Bewohner evakuiert werden. Ein Anschlag wird zurzeit ausgeschlossen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:30 Uhr Anfang April - und doch wird es sommerlich am Wochenende Werfen wir einen Blick auf das Wetter in Baden-Württemberg. Nachdem es gestern viel geregnet hat, wechseln sich heute Sonne und Wolken ab und es wird deutlich wärmer im Land. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf der Alb und 26 Grad im Markgräflerland. Am Wochenende sind sogar bis zu 30 Grad möglich. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (31,8 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird heute das neu renovierte Stuttgarter Kunstgebäude wieder eröffnet. Zur Neueröffnung gibt es dort Skulpturbestände des Museums in einer Inszenierung des Künstlers Florian Slotawa zu sehen. In Radolfzell (Kreis Konstanz) hat die AfD heute Abend zu einem Bürgerdialog eingeladen. Thematisch soll es dabei um Wirtschaft, Sicherheit, Finanzen und Gesundheit gehen. Das Bürgerbündnis Radolfzell für Demokratie und das Bündnis Konstanz für Demokratie haben eine Protestveranstaltung gegen das Treffen angekündigt.

6:09 Uhr 30 Jahre Haft nach Terroranschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt Mehr als fünf Jahre nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg hat ein Pariser Schwurgericht gestern am späten Abend einen Helfer des Täters zu 30 Jahren Haft verurteilt. Zwei weitere Angeklagte verurteilte das Gericht zu Haftstrafen von vier und fünf Jahren. Ein weiterer wurde freigesprochen. Sie sollen dem Täter beim Besorgen von Waffen geholfen haben. Der Täter selbst wurde wenige Tage nach dem Anschlag bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet. Beim Terroranschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember 2018 kamen fünf Menschen ums Leben, elf wurden teils schwer verletzt. Straßburg Helfer muss 30 Jahre ins Gefängnis Lange Haftstrafe nach Anschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt Im Prozess um den Terroranschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt wurden Helfer des Täters zu Haftstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte muss 30 Jahre ins Gefängnis. 20:00 Uhr SWR4 am Donnerstagabend SWR4

6:05 Uhr BW-Landwirtschaftsminister fordert leichtere Abschussgenehmigung von "Problemwölfen" Wie umgehen mit dem Wolf angesichts wiederholter Risse von Nutztieren? Geht es nach Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), wäre eine unbürokratische Ausnahmegenehmigung des Umweltministeriums dringend nötig, um einen "problematischen Wolf" im Schwarzwald schnell abschießen zu können. Das von den Grünen geführte Umweltministerium erklärte dagegen auf SWR-Anfrage, Schutzzäune seien das beste Mittel, um Schäden bei Nutztieren wie Schafen zu vermeiden. Vier bis fünf Wölfe lebten derzeit im Land.

6:01 Uhr Messerattacke auf Vierjährige in Wangen: Mutmaßlicher Angreifer kannte Opfer wohl nicht Nach der Messerattacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) am Mittwochnachmittag gehen die Ermittlungen weiter. Der mutmaßliche Täter kam gestern Abend in Handschellen vor den Haftrichter. Ob Haftbefehl erlassen wurde, wurde zunächst nicht bekannt. Der Mann, der die syrische und die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, steht unter Verdacht, die Vierjährige mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Laut Polizei war es ein unvermittelter Angriff. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich ersten Ermittlungen nach nicht. Video herunterladen (60,5 MB | MP4)