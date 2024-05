Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:19 Uhr Pilotprojekt: Funktioniert die Vier-Tage-Woche? Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Das klingt für viele Menschen verlockend. Eine Umfrage im Auftrag des Dachverbands der Betriebskrankenkassen unter 3.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergab im vergangenen Jahr, dass sich eine Mehrheit eine Abkehr vom Vollzeitjob wünscht. Jetzt startet in Deutschland ein Pilotprojekt: 50 Unternehmen testen ab heute die Viertagewoche. Bisherige Studien klingen vielversprechend.

8:21 Uhr Bus steht vor Hotel in Flammen Rund 100.000 Euro Schaden sind bei dem Brand eines Busses eines Hotels in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Das Fahrzeug befand sich zu dem Zeitpunkt auf einem Privatgelände, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das angrenzende Hotel wurde in der Nacht zu heute vorsichtshalber evakuiert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Hotelgebäude wurde verhindert. Die Polizei ermittelt nun zur zunächst unklaren Brandursache.

8:08 Uhr Landesregierung kündigt Kormoranmanagement an Sie stehen unter Schutz, fressen aber viele Fische - Kormorane sorgen für Konflikte zwischen Bodenseefischern und Naturschützern. Achtung: Kormorane nicht verwechseln mit Komodowaranen - das eine sind Vögel, das andere sind riesige Echsen, die im Raum Indonesien leben. Aber zurück zu den Vögeln: Die Landesregierung hat nun vorgeschlagen, die Bestände durch ein internationales Kormoranmanagement zu regeln. Ziel sei ein gemeinsames Vorgehen zusammen mit Österreich und der Schweiz, erklärte die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker von den Grünen. Nur mit einem abgestimmten und gemeinsamen Vorgehen könnten die Kormoran-Bestände nachhaltig beeinflusst werden. Dies sei im Sinne des Naturschutzes aber vor allem im Sinne der Bodenseefischerei, so Walker weiter. Sendung am Do. , 1.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

7:44 Uhr Viel Verkehr im Land Es ist ungemütlich auf den Straßen im Land. Vielerorts regnet es heftig und es sind viele Autos unterwegs. Es gibt stellenweise auch Aquaplaning - bitte vorsichtig fahren! Vor allem Rund um Stuttgart an den Zufahrten zur Stadt ist Geduld gefragt - beispielsweise auf der B10 bei Zuffenhausen und der B14 von Fellbach kommend. Auf der A8 von Stuttgart Richtung Karlsruhe gab es vor Karlsbad einen Unfall, deshalb vier Kilometer Stau. Die Unfallstelle ist mittlerweile aber geräumt und der Stau löst sich langsam auf.

7:35 Uhr 60-Jähriger schwer verletzt bei Wohnungsbrand in Denkendorf Bei einem Wohnungsbrand in Denkendorf (Kreis Esslingen) ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, war das Feuer gestern Abend in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Der darin wohnende Senior rettete sich selbst ins Freie und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen sechs Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Ein Hund, der sich in der Dachgeschosswohnung befand, starb an den Folgen der eingeatmeten Rauchgase. Mehrere Wohnungen sind nach dem Feuer zunächst nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

7:09 Uhr Portal für Heizungsförderung ab heute geöffnet Hausbesitzerinnen und -besitzer können sich ab heute für die Förderung beim Einbau ihrer klimafreundlicheren Heizung, wie beispielsweise einer Wärmepumpe, anmelden. Die staatliche Förderbank KfW hat das entsprechende Kundenportal freigeschaltet. Den Antrag selbst kann man ab dem 27. Februar stellen. Zuerst gilt das mal für selbstgenutzte Einfamilienhäuser. Und - man kann die Förderung auch rückwirkend beantragen, also für bereits gestartete Projekte.

6:57 Uhr Hausbrand mit Explosion - 450.000 Euro Schaden Geschätzte 450.000 Euro Schaden sind bei einem Brand mit einer mutmaßlichen Explosion in einem Wohnhaus in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) entstanden. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei heute mitteilte. Was das Feuer gestern Abend auslöste, war zunächst unklar. Auch was nach Brandausbruch vermutlich explodiert war, sowie weitere Details konnten die Ermittler vorerst nicht nennen. Sendung am Do. , 1.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

6:18 Uhr Wetter in Baden-Württemberg Blicken wir aufs Wetter: Ohne Regenschirm sollte man heute besser nicht aus dem Haus gehen - überall in Baden-Württemberg ist es nass. Der Regen soll nur im Norden am Nachmittag nachlassen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad, in höheren Lagen sind es 5 Grad. Das heißt: Für Anfang Februar ist es weiterhin sehr mild. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,7 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Mosbach muss sich ab heute ein 38-jähriger selbsternannter "Life-Coach" vor dem Landgericht verantworten. Der Mann aus Walldürn (beide Neckar-Odenwald-Kreis) hat laut Anklage seine Beratungsangebote dazu genutzt, Kontakt zu jungen Frauen aufzunehmen und diese zu Persönlichkeits-Trainings in sein Haus einzuladen. Dort soll er dann mehrfach Frauen als Geiseln genommen, sexuell missbraucht und körperlich misshandelt haben. Im Rahmen der Munderkinger Fasnet (Alb-Donau-Kreis) wird heute der "Glompige Donnschdig" gefeiert. Besonders ist, dass er früher als anderswo stattfindet, traditionell nämlich zehn Tage vor dem Fasnachtssonntag. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt eigentlich am dort sogenannten Schmotzigen Donnerstag - dieses Jahr am 8. Februar.