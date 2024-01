Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:54 Uhr Bauernproteste: Per Hubschrauber Verkehrsverstöße aufgezeichnet Bei der gestrigen Sternfahrt der Landwirte hat ein Hubschrauber des Polizeipräsidiums Reutlingen Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aufgezeichnet. Wenn Landwirte mit ihren Traktoren auf der Bundesstraße 10 auf dem Weg nach Stuttgart auf der linken Spur gefahren seien und so andere Fahrzeuge erheblich behindert hätten, sei das dokumentiert worden, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Diese Bauern hätten mit Konsequenzen zu rechnen. Es sei aber noch unklar, ob es sich bei den Verstößen um Ordnungswidrigkeiten handele oder eine Strafanzeige drohe. Dies hänge jeweils davon ab, wie lang die Behinderung gewesen sei und wie schwer.

Eine Bezahlkarte für die Auszahlung staatlicher Leistungen für Asylbewerber soll nach Angaben von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bundesweit eingeführt werden. Das teilte er als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz soeben mit. Auch in Baden-Württemberg gab es Forderungen nach Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber. Im Ortenaukreis gibt es bereits die sogenannte SocialCard.

Es gibt weitere Details zum Lkw-Brand auf der A8 bei Pforzheim, der am Abend und in der Nacht zu Einschränkungen führte. Das Feuer wurde laut Polizei vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht. Die Zugmaschine brannte komplett aus. Die Flammen griffen anschließend auch noch auf den vorderen Bereich des Aufliegers über. Die zwei Insassen des Lasters kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die A8 war in Richtung Stuttgart knapp vier Stunden lang gesperrt, in Fahrtrichtung Karlsruhe für rund zwei Stunden. Was genau geladen war, ist aber weiterhin unklar - es soll eine Chemikalie gewesen sein. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden, so die Polizei.

In Stuttgart sind Sportkurse, in denen die Teilnehmer im Beisein von Hundewelpen Yoga machen, bis auf weiteres verboten worden. Das Veterinäramt müsse das neue Angebot erst noch auf das Tierwohl untersuchen, hieß es seitens der Stadt. Die Kurse waren erstmals für das kommende Wochenende geplant und schnell ausgebucht. In München gibt es ein vergleichbares Angebot schon länger.

Die baden-württembergische Landesregierung will die Schmerzensgeldregelung für Polizisten erweitern, die im Dienst verletzt werden. Nach SWR-Informationen hat das grün-schwarze Kabinett einem Gesetzentwurf des Innenministeriums zugestimmt. Schmerzensgeld für Menschen im Polizeidienst und in einem Beamtenverhältnis, die im Dienst Opfer einer Gewalttat geworden sind, bezahlt das Land seit fünf Jahren. In der Praxis hat sich nach Angaben des Innenministeriums allerdings gezeigt, dass es bei dieser Regelung im Landesbeamtengesetz Lücken gibt. Der Anspruch auf Schmerzensgeld entfalle zum Beispiel, wenn der Täter oder die Täterin nicht ermittelt werden kann oder an einer psychischen Krankheit leidet. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass der Dienstherr nun auch in diesen Fällen eine Entschädigung leiste. Eine Ombudsstelle soll künftig darüber entscheiden.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall auf der L547 im Enzkreis ums Leben gekommen. Der 43-Jährige sei bei Schellbronn mit einem Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei gestern Abend. Der Fahrer des Wagens war demnach ein 27-Jähriger aus dem Enzkreis. Für die Dauer der Unfallaufnahmen war die Straße zwischen Schellbronn und Neuhausen voll gesperrt. Nähere Informationen zum Unfallhergang gibt es noch nicht.

Immer wieder Streit ums Gendern: Die grün-schwarze Landesregierung hat nun für die Landesbehörden eine Lösung gefunden. Das Kabinett hat gestern mit einem Beschluss klargestellt, dass die Landesverwaltung im förmlichen Schriftverkehr das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung und die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung einzuhalten habe. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht ausdrücklich nicht von einem "Genderverbot", sondern stellt klar: "Wir halten uns an die Rechtschreibung". Nach der Ablehnung eines Volksbegehrens für ein Genderverbot an Schulen und Behörden hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor zwei Wochen angekündigt, das Gendern in der Landesverwaltung verbieten zu lassen. Auch hier gilt: Sonderzeichen wie Binnen-I und Gendersternchen dürfen nicht verwendet werden. Heute soll darüber auch der Landtag debattieren. Und was sagen die Menschen eigentlich dazu? Für fast zwei Drittel der Menschen spielt gendergerechte Sprache kaum oder gar keine Rolle - mit steigender Tendenz, wie eine repräsentative Umfrage des WDR vor einem Jahr herausfand.

Die winterlichen Temperaturen legen weiterhin eine Pause ein. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte von acht bis elf Grad erreicht. Bis zum Ende des Monats bleibt es jetzt außerdem erst einmal trocken. Mit dem Februar kommen allerdings neue Regentage.

Rund 100 Hundebesitzer haben gestern in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) gegen die Erhöhung der Hundesteuer protestiert. Diese wurde zum Jahreswechsel um 60 Prozent erhöht und liegt jetzt bei 144 Euro pro Jahr. Ab dem zweiten Hund muss man sogar 288 Euro zahlen. Damit liegt Blaustein mit an der Spitze in Baden-Württemberg. Entsprechend wütend sind Herrchen und Frauchen, wie man dieser Umfrage recht eindrücklich entnehmen kann:

Vier Menschen sind in der Nacht bei einem Dachstuhlbrand in Schramberg (Kreis Rottweil) verletzt worden. Der Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer entstand, ist noch unklar. Die fünf Bewohner retteten sich ins Freie. Drei Menschen im Alter zwischen 15 und 43 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Ein zu Hilfe geeilter Mann stürzte laut Polizei und verletzte sich dabei ebenfalls leicht. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Moderator Thomas Gottschalk wird heute Abend im südbadischen Rust (Ortenaukreis) mit der "Goldenen Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ausgezeichnet. Wie die Narren nehme der 73-jährige Entertainer kein Blatt vor den Mund und lasse sich auch nicht von der Bühne vertreiben, teilte die Narrenvereinigung mit. Gottschalk hatte im November ein letztes Mal die ZDF-Show "Wetten, dass..?" moderiert.

Dieses Vorgehen wirft Fragen auf: In einem Video eines Polizeieinsatzes in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) von September vergangenen Jahres ist zu sehen, wie ein Beamter mit einem Schlagstock dreimal auf einen am Boden liegenden Mann einschlägt, während ein anderer Beamter ihn bereits fixiert hatte. Ein Experte kritisiert das Vorgehen.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Thomas Gottschalk wird heute in Rust (Ortenaukreis) die Goldene Narrenschelle durch die Vereinigung Schwäbisch-Alemanischer Narrenzünfte verliehen. Rastlos habe er "Humor in die Wohnzimmer der Nation gebracht", heißt es vorab in einer Mitteilung. Die Laudatio wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der letztjährige Preisträger, halten. Die Gewerkschaft IG Metall Baden-Württemberg hat für heute zur Jahrespressekonferenz eingeladen. Dabei soll es unter anderem um ein Fazit des vergangenen Jahres sowie die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie im Herbst gehen. Die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht ihren Arbeitsmarktbericht.