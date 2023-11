Geiselnahme und mehrfacher Missbrauch: Anklage gegen Brüder aus Walldürn

Ein Mann soll mit Hilfe seines Bruders in seinem Haus in Walldürn jahrelang Personen als Geiseln gehalten und missbraucht haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) teilte am Donnerstag mit, sie habe bereits Ende Oktober Anklage gegen einen 38-jährigen Deutschen und dessen 24 Jahre alten Bruder erhoben. Laut Anklageschrift, die mehrere hundert Seiten lang ist, lautet der Vorwurf gegen den mutmaßlichen Haupttäter unter anderem auf "Geiselnahme in drei Fällen, besonders schwere Vergewaltigung in einer Vielzahl von Fällen sowie vielfache gefährliche Körperverletzung und Bedrohung".

Staatsanwaltschaft Mosbach: Bruder wegen Beihilfe angeklagt

Dem jüngeren Bruder des Mannes wird unter anderem Beihilfe zur Geiselnahme und Vergewaltigung in mehreren Fällen vorgeworfen. Die beiden Brüder sollen die Straftaten zwischen September 2019 bis zur Festnahme im Oktober 2022 begangen haben.

Angeblicher "Life Coach" lockte Opfer in sein Haus in Walldürn

Der mutmaßliche Haupttäter war laut Anklage als "Life Coach" (Lebenstrainer) tätig. Er soll Online-Seminare veranstaltet und in seinem Wohnhaus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ein "Boot-Camp zur Persönlichkeitsentwicklung" betrieben haben. Mitte Oktober 2022 sei es einem der Opfer gelungen, einen Notruf abzusetzen, so die Staatsanwaltschaft. Daraufhin durchsuchten in der folgenden Nacht Polizeibeamte die Wohnräume und nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest.

In diesem Haus in Walldürn-Altheim befreite die Polizei eine 26-Jährige, die laut Staatsanwaltschaft Opfer einer Geiselnahme mit Vergewaltigung war SWR

Staatsanwaltschaft: "Verbale Erniedrigung und schwere Gewaltanwendung"

Die Staatsanwaltschaft geht aktuell davon aus, dass der Haupt-Angeschuldigte entschlossen war, "seine Coaching-Angebote dazu zu nutzen, den Kontakt zu jungen Frauen aufzunehmen und diese systematisch zu verunsichern". Die Frauen habe er dann zu einem "Boot-Camp" (Ausbildungslager) zu sich nach Hause eingeladen, um anschließend den Widerstand der Frauen "durch verbale Erniedrigungen und routinemäßige schwere Gewaltanwendungen zu brechen" und sie mehrfach sexuell zu missbrauchen.

Missbrauch und Misshandlung: Bruder war mutmaßlicher Mittäter

Der Mann soll insgesamt sieben Frauen sexuell missbraucht und körperlich misshandelt haben. Außerdem soll er der Staatsanwaltschaft zufolge zwei weitere Frauen, ein Kind und drei Männer körperlich misshandelt haben - darunter sei auch sein eigener, jetzt mitangeklagter Bruder gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft dem SWR.

Mann war zunächst in psychiatrischer Einrichtung untergebracht

Der Haupt-Angeschuldigte war nach seiner Festnahme im Oktober vergangenen Jahres zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Er sitzt seit Mai dieses Jahres in Untersuchungshaft. Der mitangeschuldigte Bruder saß bis Anfang Oktober in Untersuchungshaft.