Rund 140 Bauern haben am Morgen mit Traktoren die A81 zwischen Sulz und Empfingen blockiert. War die Fahrt über die Autobahn erlaubt? Landwirte sagen ja, Polizei und Landratsämter nein.

Hunderte Bauern im Land haben sich mit ihren Traktoren auf den Weg zu einer Kundgebung am Dienstagmittag in Stuttgart gemacht. Die Polizei hat am Morgen den Autofahrern geraten, den Autobahnabschnitt zwischen Sulz (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) zu meiden. Der Grund: Landwirte hatten mit ihren Traktoren diesen Streckenabschnitt blockiert. Wie die Polizei auf SWR-Nachfrage inzwischen mitgeteilt hat, seien 140 Traktoren auf der Autobahn gezählt worden, nicht 200, wie es am Morgen hieß. Sie waren Teil eines Konvois mit insgesamt 500 Fahrzeugen auf dem Weg nach Stuttgart. Gegen 10:30 Uhr wurde die Autobahn-Sperrung aufgehoben.

Laut dem Konstanzer Polizeipräsidium waren die Bauern am Dienstagmorgen um 4:30 Uhr in Zimmern ob Rottweil zur Sternfahrt nach Stuttgart gestartet - mit einem Polizeifahrzeug am Anfang der Kolonne und einem weiteren am Ende. Zunächst seien sie entlang der A81 auf Nebenstrecken weiter Richtung Norden gefahren. Bei Sulz am Neckar kamen weitere Traktoren dazu. Einige von ihnen seien dann ausgeschert und auf die Autobahn gefahren.

Traktoren durften nicht auf der Autobahn fahren

Die Polizei habe zuvor vergeblich versucht, die Landwirte davon abzuhalten, mit ihren Traktoren auf die Autobahn zu fahren. Denn die Traktoren durften bei der Sternfahrt nicht auf die Autobahn - darauf hatte das Landratsamt Rottweil die Landwirte in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, vorab hingewiesen.

Kraftfahrstraßen und Autobahnen dürfen nicht benutzt werden, bei mehreren Fahrspuren ist der rechte Fahrstreifen zu benutzen.

Die Organisatoren wiederum haben wohl den Teilnehmern gesagt, sie hätten Genehmigungen zur Fahrt über die Autobahn. Die für die Region zuständigen Landratsämter Rottweil, Zollernalb und Freudenstadt haben auf SWR3-Nachfrage gesagt, das sei nicht korrekt. Stefan Esslinger, Landwirt aus dem Ortenaukreis, sagte dem SWR, dass die Polizei es gewesen sei, welche die Traktoren von Rottweil kommend bei Sulz auf die Autobahn geleitet habe. Dann sei die Autobahn gesperrt worden: "Alles Taktik", wirft Esslinger der Polizei vor. Die Polizei widerspricht und verweist auf die vom Landratsamt Rottweil genehmigte Streckenführung - mit Autobahn-Verbot.

Nach SWR-Informationen hatte die Polizei Nagelbretter am Grünstreifen neben dem blockierten Autobahnabschnitt auf der A81 ausgelegt. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz wollte sie damit verhindern, dass die Bauern "wild" darüberfahren und einen Schaden auf dem Grünstreifen verursachen. Damit wollte die Polizei ein "kontrolliertes Ausleiten" erreichen.

Auch auf Bundesstraßen Behinderungen

Auch auf den Bundestraßen, zum Beispiel der B312 zwischen Metzingen und Stuttgart und der B27 von Tübingen nach Stuttgart, gab es Staus. Viele Bauern aus den Kreisen Rottweil, Reutlingen, Tübingen und Schwarzwald-Baar schlossen sich der Sternfahrt an. Die ersten Traktoren sind im Zollernalbkreis laut Polizei um 6:30 Uhr gestartet. Anschließend fuhren sie mit rund 40 km/h auf der B27 nach Stuttgart. Im Berufsverkehr gab es am Morgen deswegen starke Behinderungen. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten zwischen Balingen und Tübingen mit fast einer Stunde Verzögerung rechnen.

Die Rückfahrt aus Stuttgart am Nachmittag nach der Kundgebung verläuft laut Polizei Stuttgart individuell im fließenden Verkehr. Vor allem im Raum Stuttgart ist nach Angaben eines Pressesprechers mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Größere Konvois von mehreren hundert Traktoren seien nicht mehr geplant.