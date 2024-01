Heute haben erneut Bauern in Stuttgart protestiert: Rund 1.000 Traktoren kamen auf den Cannstatter Wasen. Es gab Staus und Sperrungen. Alles zur Demo im Liveticker.

15:49 Uhr Impressionen aus der City und der Luft vom Protest in Stuttgart Zum dritten Mal in wenigen Wochen haben Traktoren und demonstrierende Landwirte in der Landeshaupstadt für ein Verkehrs-Chaos gesorgt. Erneut versammelten sich die Landwirtinnen und Landwirte auf dem Cannstatter Wasen - wo ansonsten nur zum Landwirtschaftlichen Hauptfest parallel zum Volksfest ähnliche Mengen an Traktoren und landwirtschaftlichem Gerät zu sehen sind. Wir haben ein paar Eindrücke zum bäuerlichen Protest zusammengetragen:

15:40 Uhr Bauerndemo in Stuttgart beendet - Traktoren rollen wieder Die Kundgebung auf dem Wasen ist beendet, die Traktoren rollen nun wieder nach Hause. Für die Pendlerinnen und Pendler in und um Stuttgart bedeutet das wohl erneut massive Behinderungen. Laut Polizei soll die Abfahrt der Traktoren nicht gesammelt, sondern individuell erfolgen. Sie rechnet mit Beeinträchtigungen des Verkehrs bis in die Abendstunden.

15:26 Uhr Rund 3.000 Demonstrierende auf dem Wasen - Redner vom Kaiserstuhl Nach SWR-Schätzungen sind zu Beginn der Kundgebung der Landwirtinnen und Landwirte auf dem Cannstatter Wasen rund 3.000 Teilnehmende versammelt gewesen. Die Demonstrierenden versammelten sich vor einer improvisierten Bühne auf der Ladefläche eines Sattelschleppers. Dort sprach neben vielen anderen ein Landwirt, der aus Südbaden nach Stuttgart gereist war.

14:30 Uhr Bauernverband ruft morgen zu einer Hup- und Blinkaktion auf Morgen findet im Bundestag die Generaldebatte statt, bei der neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch alle Fraktionsvorsitzenden sprechen werden. Parallel dazu sollen Landwirte um 12:05 Uhr lautstark auf sich aufmerksam machen. Dazu ruft der Landesbauernverband Baden-Württemberg auf. Unter dem Motto "Die Ampel hört uns nicht zu - wir werden laut" soll lautstark gehupt und für alle sichtbar geblinkt werden. Jeder könne sich der Aktion anschließen, egal ob bei gemeinsamen Aktionen oder in der eigenen Hofeinfahrt. Jürgen Maurer, Vizepräsident des Landesbauernverbands, gehört auch zu den heutigen Rednern auf dem Cannstatter Wasen. Er fordert: "Die Haushaltsdebatte kann nicht das Ende der Diskussion sein. Notwendig sind jetzt Maßnahmen wie ein wirksamer Bürokratieabbau, steuerliche Erleichterungen oder eine gemeinsame Agrarpolitik, deren Maßnahmen in den Betrieben auch umsetzbar sind."

13:05 Uhr Vor Beginn der Kundgebung: Traktor-Konvois rollen noch Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Baden-Württemberg demonstrieren auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. SWR Diana Hörger Jetzt um 13 Uhr soll es auf dem Cannstatter Wasen mit der Kundgebung losgehen: Rund 5.000 Menschen sollen es laut Veranstalter dann sein. Seit dem späten Vormittag, so berichtet SWR-Reporter Thomas Fritzmann, stehen mindestens 1.000 Fahrzeuge auf dem Wasengelände - viele Traktoren sind noch auf der Anreise. Auf den Bundesstraßen fahren immer noch etliche Traktoren mit lauten Hupen in Richtung Wasen. Die Demo ist gerade in Stuttgart-Bad Cannstatt überall zu hören. Einem Sprecher der Stuttgarter Polizei zufolge haben nach wie vor einige Traktor-Konvois Stuttgart noch nicht erreicht. Die Polizei versuche, in und um Stuttgart die Straßen weitgehend offen zu halten - was aber nicht immer gelinge. "Es ist überall schwierig, alle Zufahrten sind betroffen", sagt der Sprecher. "Wir können nun jedem raten, der nach Stuttgart will, auf den ÖPNV umzusteigen." Zumal nach der Kundgebung die Traktoren wieder heimwärts rollen - bis in die Abendstunden sei mit Behinderungen zu rechnen.

12:10 Uhr Mit dem Aufsitz-Rasenmäher zur Demo Auch kleine Traktoren, richtig kleine Traktoren sind auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart mit dabei - nun ja, in diesem Fall ist es sogar eher ein Aufsitz-Rasenmäher. "S. Staiger" nennt sich dieser Demo-Teilnehmer aus Grabenstetten (Kreis Reutlingen) - und es ist nicht seine erste Bauerndemo. Er bezeichnet sich als "Staiger the Tiger": Dieser Teilnehmer der Demo auf dem Wasen in Stuttgart ist mit dem Aufsitz-Rasenmäher gekommen. SWR Thomas Fritzmann Er war sogar schon in Berlin zum Demonstrieren. Als "staiger_the_tiger" postet er seine demonstrativen Rasenmäher-Ausflüge auf Instagram. Sehenswert: Seine Fahrt durch die Bundeshauptstadt. Wer es noch weiß: Das erinnert doch auch ein klein wenig an den Kinofilm "Eine wahre Geschichte – The Straight Story" aus dem Jahr 1999.

11:57 Uhr Proteste sorgen für Verkehrschaos rund um Stuttgart Aktuell gibt es auf den Straßen rings um Stuttgart merkliche Verkehrsbehinderungen, die zum Großteil auf die Bauernproteste zurückzuführen sind. Auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Kirchheim Teck-West und Stuttgart-Plieningen stockt aktuell der Verkehr auf fünf Kilometern. Auch auf der A81 Singen Richtung Stuttgart stockt es zwischen Böblingen-Hulb und Kreuz Stuttgart - hier verzögert sich die Fahrt um rund zehn Minuten. Für Verkehrsbehinderungen sorgen die Bauernproteste auch auf der B10 Mühlacker Richtung Stuttgart zwischen Illinger Eck und Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen. Auch auf der B14 Herrenberg Richtung Backnang zwischen Südheimer Platz und Schwanenplatztunnel in Stuttgart sorgt ein Traktorkorso für Verzögerungen - wegen einer Bauern-Demonstration wurde die Strecke mehrfach kurzfristig gesperrt. Die B27 stadteinwärts nach Stuttgart ist zwischen der A8 bei Stuttgart-Degerloch und dem Charlottenplatz wegen einer Bauern-Demo gesperrt. Wie es konkret auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr hier nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

11:44 Uhr Botschaft des Protestes: "Die Landwirtschaft hängt am seidenen Faden" Am Kundgebungsort des heutigen Bauern-Protestes, dem Cannstatter Wasen in Stuttgart, wird per Autokran ein Traktor mit Protestbanner in die Höhe gezogen. Die Botschaft der Bäuerinnen und Bauern: "Die Landwirtschaft hängt am seidenen Faden". Bleibt nur zu hoffen, dass der "seidene Faden" in diesem Fall ein stabiles Stahlseil ist. Der Trecker hängt nämlich hoch über den Köpfen der Demonstrierenden, die sich aktuell auf dem Wasen-Gelände sammeln. Weit sichtbares Zeichen des Bauernprotests in Stuttgart: Ein Autokran auf den Cannstatter Wasen zieht einen Traktor hoch in die Luft. SWR Thomas Fritzmann

11:38 Uhr Bauernproteste: So lief die Blockade der A81 Mehrere Landwirte haben mit ihren Traktoren die A81 zwischen Sulz und Empfingen blockiert. SWR-Reporterin Ulrike Mix war heute Morgen vor Ort und hat sich die Situation auf der Autobahn angeschaut.

11:35 Uhr Bäuerinnen und Bauern sammeln sich auf dem Wasen Bis zu 3.000 Traktoren und Fahrzeuge werden heute auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart erwartet - bis um 13 Uhr sollen die Protestierenden alle vor Ort sein. Dann startet dort die eigentliche Kundgebung. Die Konvois werden aus Richtung Calw, Esslingen, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg und Rottweil erwartet. Schon jetzt haben viele Traktoren den Wasen erreicht, berichtet SWR-Reporter Thomas Fritzmann. Ein paar erste Impressionen gibt es hier:

10:25 Uhr Bauern auf Autobahn gestoppt: Polizei legt Nagelbretter aus Nach Informationen des SWR hatte die Polizei Nagelbretter am Grünstreifen neben dem blockierten Autobahnabschnitt auf der A81 in Sulz-Empfingen ausgelegt. Einem Polizeisprecher zufolge wollte sie damit verhindern, dass die Bauern über den Grünstreifen fahren und dabei Flurschäden verursachen. Zudem wolle die Polizei ein "kontrolliertes Ausleiten" erreichen. Mittlerweile hat die Polizei die Landwirtinnen und Landwirte von der Autobahn herunter geleitet. Der Protest sei aufgelöst. Traktoren auf der A81 auf dem Weg zum Protest nach Stuttgart blockieren den Verkehr. Die Polizei will sie nun ausleiten. SWR Jörg Heinkel

10:15 Uhr Bauernprotest: Erste Traktoren rollen durch Stuttgart Auch wenn erst am Mittag die Traktoren auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart mit der Demo beginnen sollen, sind schon am Morgen erste Traktoren in der Landeshauptstadt unterwegs. Hier reihen sich Traktoren am Neuen Schloss in die Abbiegespur auf die Konrad-Adenauer-Straße, also die innerstädtische B14 ein. Auch in der Stuttgarter City ist also schon mit vereinzelten Behinderungen zu rechnen. Vor dem Neuen Schloss in Stuttgart stehen Traktoren, die bereits am Morgen auf dem Weg zur Kundgebung der Bäuerinnen und Bauern sind. SWR Aita Koha