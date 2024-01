Am Flughafen Stuttgart kann am Donnerstag kein Flieger abheben: Die Gewerkschaft ver.di hat das Luftsicherheitspersonal bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Die Gewerkschaft ver.di will am Donnerstag bundesweit elf Flughäfen bestreiken, darunter auch den Flughafen Stuttgart. In ganz Deutschland seien die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Arbeitskampf aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

ver.di begründete den Schritt mit stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Neben dem Stuttgarter Flughafen sind demnach auch die Airports Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt und Frankfurt/Main betroffen.

Am Donnerstag keine Flüge ab Stuttgart

Am Stuttgarter Flughafen wird es wegen des Warnstreiks am Donnerstag keine Abflüge geben. Alle rund 70 Starts wurden gestrichen, teilte der Stuttgart Airport am Mittwoch mit. Auch Ankünfte könnten demnach betroffen sein. Passagiere, die für diesen Tag einen Flug gebucht haben, sollten den Status ihres Fluges überprüfen und sich mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, hieß es weiter.

Der ganztägige Warnstreik dürfte auch den Betrieb an den übrigen genannten Flughäfen weitgehend lahmlegen. Denn es handelt sich um Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck, Fracht und Personal sowie in Servicebereichen tätig sind. Ohne sie ist ein normaler Betrieb nicht möglich.

In Friedrichshafen wird nicht gestreikt

Am Flughafen Friedrichshafen wird am Donnerstag nicht gestreikt. Das teilte am Mittwoch ein Flughafensprecher auf SWR-Anfrage mit. Für das Sicherheitspersonal gelte ein Haustarif, es bestehe Friedenspflicht. Dennoch könnten Flüge von und nach Frankfurt ausfallen. Außerdem bereite sich der Bodensee Airport darauf vor, dass eventuell Passagiere aus Stuttgart über Friedrichshafen umgeleitet werden.

Luftverkehrswirtschaft kritisiert Streikaufruf scharf

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die bundesweit etwa 25.000 Beschäftigten der Luftsicherheitsbranche unter anderem höhere Gehälter und Mehrarbeitszuschläge. Die Tarifverhandlungen werden am 6. und 7. Februar fortgesetzt. Laut ver.di wurde in den bisherigen drei Tarifverhandlungsrunden keine Einigung erzielt. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber sei "völlig unzureichend", so die Gewerkschaft.

Der Verband der Luftverkehrswirtschaft BDL - in dem unter anderem Fluggesellschaften wie die Lufthansa und Condor, aber auch die Betreiber der Flughäfen Berlin-Brandenburg und Frankfurt organisiert sind - kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft scharf. "Das Lahmlegen des Luftverkehrs in Deutschland durch einen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist unangemessen", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. "Es sollte stattdessen alles unternommen werden, um eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden oder im Wege einer Schlichtung."

Am Freitag streikt ver.di auch im Nahverkehr

In der Luftsicherheit war es zuletzt im Frühjahr 2023 zu Warnstreiks gekommen - mit erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb. Damals ging es um die Arbeitsbedingungen.

Erst am Montag hatte ver.di zu einem Warnstreik bei den kommunalen Nahverkehrsbetrieben aufgerufen. Davon sind am Freitag sieben Städte in Baden-Württemberg betroffen: Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz.