Das Sicherheitspersonal am Flughafen Friedrichshafen beteiligt sich nicht an dem für Donnerstag angekündigten Warnstreik von ver.di. Dennoch könnte es zu Flugausfällen kommen.

Wegen des angekündigten Streiks an zahlreichen deutschen Flughäfen kommt es am Bodensee Airport möglicherweise zu Auswirkungen. Flüge von und nach Frankfurt drohen am Donnerstag auszufallen. Passagiere von anderen Flughäfen könnten hingegen über Friedrichshafen umgeleitet werden.

Flüge nach Frankfurt könnten ausfallen

Das Sicherheitspersonal am Frankfurter Flughafen legt die Arbeit nieder. Deshalb könnten die Flüge der Lufthansa zwischen Friedrichshafen und Frankfurt am Donnerstag ausfallen. Inwiefern die Flüge betroffen sind, wisse man noch nicht, so ein Flughafensprecher auf SWR-Anfrage. Das sei die Entscheidung der Lufthansa. Theoretisch seien Ankunft und Umstieg in Frankfurt möglich, da in Friedrichshafen eine Sicherheitskontrolle gemacht werden könne. Auch für Passagiere, die nach einem internationalen Flug in Frankfurt umsteigen und weiter nach Friedrichshafen fliegen, sei der Flug theoretisch möglich. Sie hätten die Sicherheitskontrolle bereits durchlaufen.

Flüge aus Stuttgart könnten nach Friedrichshafen ausweichen

Der Bodensee Airport bereitet sich außerdem darauf vor, dass eventuell Passagiere aus Stuttgart über Friedrichshafen umgeleitet werden. In diesem Fall könnte es sein, dass Fluggäste mit Bussen nach Friedrichshafen gefahren werden und von dort ihre Reise antreten. Das Sicherheitspersonal am Stuttgarter Flughafen will sich ebenfalls am Streik beteiligen.

Die Gewerkschaft ver.di hat das Luftsicherheitspersonal an elf deutschen Flughäfen zu dem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. In Friedrichshafen wird nicht gestreikt, weil für das Personal am Bodensee Airport ein Haustarif gilt. Die Laufzeit sei nicht abgelaufen. Es bestehe Friedenspflicht, so der Flughafensprecher.